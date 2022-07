Bleach: guerre sanglante de mille ans, qu’est-ce que c’est, quand Bleach revient et change

Le 27 mars 2012, l’anime Bleach a diffusé son dernier épisode, laissant les fans avec une main devant et une main derrière. Sans fin, la série a dit au revoir par la petite porte. C’était encore pire que ce qui s’est passé avec le manga, dont le départ était aussi décevant, mais au moins ça l’était. Au moins il y en avait, Tite Kubo. Heureusement, le temps de la rédemption est venu. Plus d’une décennie plus tard, Ichigo Kurosaki est de retour. En fin d’année, le retour de Bleach aura lieu dans sa version bankai, ou ce qui revient au même, dans sa version Thousand-Year Blood War. Passons en revue ce que c’est, ce qu’il englobe et pourquoi tout le monde est si excité.

Qu’est-ce que Bleach : La guerre sanglante de mille ans ?

La guerre de sang de mille ans marque le retour de Bleach plus d’une décennie plus tard. Un arc scénaristique qui adaptera les 218 derniers chapitres du manga de Tite Kubo (de 480 à 698) et donnera une vraie fin à l’anime, qui n’en a jamais eu.

Cette nouvelle saison n’aura aucune censure et devrait introduire de nouvelles fonctionnalités importantes dans l’intrigue et les personnages, du moins selon ses premières bandes-annonces. Bien que la principale menace soit le sternritter, le quincy qui compose le Wandenreich, de nombreux ennemis inédits apparaissent dans les vidéos. Même chose avec des visages qui, bien qu’ils soient familiers, ont maintenant un nouveau design plus badass que jamais, comme c’est le cas avec les capitaines de la Soul Society.

Voyez par vous-même (risque élevé de hype):

Quand est-ce que Bleach : Thousand Year Blood War sort ?

Il n’y a pas de date de sortie précise, mais ses créateurs (l’éditeur Shueisha, Viz Media et Pierrot Animation) ont confirmé que Bleach reviendrait en octobre. Les dernières rumeurs laissent également entendre que ses deux premiers épisodes pourraient sortir en septembre, lors d’un événement de présentation à grande échelle.

Quels changements apportera-t-il ?

En 2016, lorsque Tite Kubo a mis fin au manga Bleach, beaucoup se sont plaints de la brusquerie de sa fin et le mangaka lui-même s’est excusé et s’est assuré qu’il n’en pouvait plus. Il souffrait des épaules et avait plusieurs tendons déchirés à cause des horaires infernaux auxquels il était soumis depuis plus de quinze ans, aussi longtemps que Bleach avait duré. L’artiste a passé des journées entières prostrée au lit à cause de la douleur et avait besoin de mettre l’histoire de côté.

Dans une récente interview, Kubo a admis que cette saison de l’anime Thousand-Year Blood War prendra son temps et répondra aux questions auxquelles le manga n’a pas pu répondre. Il a travaillé en étroite collaboration avec les créateurs afin qu’il ne s’agisse pas d’une adaptation telle quelle, mais plutôt de résoudre plusieurs lacunes du scénario. L’un d’eux, par exemple, est celui qui a décidé que Rukia serait l’une des cibles de la première invasion de quincy. Nous verrons combien de détails il est capable de régler et s’ils parviennent à rejeter l’un des shonen les plus importants du 21e siècle comme il le mérite.