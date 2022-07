Nouveaux chapitres de mangas et premières d’animes (du 4 au 10 juillet) : Jujutsu Kaisen, Monster, Spy x Family…

Nous craignons que la sécheresse estivale ne dure encore une semaine. Sans manga One Piece ou anime Spy x Family, il est temps de survivre en se basant sur des séries comme Jujutsu Kaisen ou Monster. C’est soit ça, soit donner une chance aux propositions qui viennent de commencer à diffuser et qui sont les plus curieuses, comme c’est le cas avec Aliens Area, RuriDragon ou Sakamoto Days. Nous allons passer en revue toutes nos options à voir et à lire entre aujourd’hui, lundi 4 juillet 2022, et dimanche prochain, 10 juillet. Seules les actualités légalement disponibles via Crunchyroll et Manga Plus :

Zone extraterrestres chapitre 6

Le chapitre sera publié le dimanche 10 juillet à 17h00 (heure locale française)

dandadan chapitre 63

Le chapitre sera publié le lundi 4 juillet à 17h00 (heure locale française)

Jujutsu Kaisen Chapitre 190

Le chapitre sera publié le dimanche 10 juillet à 17h00 (heure locale française)

Mashle : Magie et muscles chapitre 115

Le chapitre sera publié le dimanche 10 juillet à 17h00 (heure locale française)

Monstre #8 chapitre 66

Le chapitre sera publié le dimanche 10 juillet à 17h00 (heure locale française)

Ruri Dragon chapitre 5

Le chapitre sera publié le dimanche 10 juillet à 17h00 (heure locale française)

Sakamoto Days chapitre 78

Le chapitre sera publié le dimanche 10 juillet à 17h00 (heure locale française)

Spy x Family chapitre 65

Le chapitre sera publié le dimanche 10 juillet à 17h00 (heure locale française)

Ao Ashi épisode 14

À 14h00 le samedi 9 juillet 2022 (heure locale française)

Boruto : Naruto Next Generations épisode 257

À 11h00 le dimanche 10 juillet 2022 (heure locale française)

Dragon Quest: The Adventure of Dai épisode 85

À 04h00 le samedi 9 juillet 2022 (heure locale française)

Kingdom #4 épisode 14

À 20h30 le samedi 9 juillet 2022 (heure locale française)

One Piece épisode 1024

Le chapitre sera publié le dimanche 10 juillet à 10h00 (heure locale française)

La montée du bouclier #2 épisode 14