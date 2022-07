Star Wars : Obi-Wan Kenobi allait inclure un clone bien-aimé

Pendant la Guerre des Clones, les Jedi ont obtenu un rang militaire pour commander des soldats clones en tant que généraux de la République Galactique. Au combat, Maître Kenobi s’est lié d’amitié avec le Commandant Cody, un personnage qui l’a accompagné dans de nombreuses missions. Cependant, après que Palpatine (Darth Sidious) ait émis l’Ordre 66, il a tenté de l’assassiner. La série Star Wars: Obi-Wan Kenobi avait tracé un arc de rédemption pour le clone, mais ce complot a finalement été abandonné.

Dans une interview accordée à The Direct, le scénariste Stuart Beattie a confirmé que Cody était dans les premiers scénarios, alors que le projet était encore conçu comme une trilogie de films.

Obi-Wan Kenobi et Cody dans Star Wars : The Clone Wars.

Cody, désolé pour son passé

« et oui. Cody était le grand [personaje]. J’adorais l’idée qu’Obi-Wan ait un collègue sur Tatooine, un ami secret. » Selon ses mots, la première fois que Kenobi se rend en ville, il voit Cody et l’attaque. « Il l’emmène dans une ruelle et lui met un couteau sous la gorge et lui dit : ‘il est mort' ». Donc, vous vous rendez compte que Cody lui donne une leçon. « Vous devriez être plus prudent. »

La vérité est que dans ce script, Cody n’était plus le même que dans Revenge of the Sith, puisqu’il avait réussi à retirer la puce. Non pas que les clones aient trahi les Jedi par conviction. Comme expliqué dans des séries telles que The Clone Wars, Rebels ou The Bad Remittance, les cloneurs de Kamino ont inséré une puce inhibitrice dans leur cerveau. Cody se rend compte que ce qu’il a fait est mal, alors par culpabilité, il décide de protéger Obi-Wan.

« Mon idée était que lorsqu’Obi-Wab quitterait Tatooine, il laisserait Cody aux soins de Luke. Beattie a commenté qu’il s’agit d’un personnage « vraiment amusant » qui est dans « une course contre la montre » car il vieillit deux fois plus vite. « Il essaie de faire face à la pire chose qu’il ait jamais faite dans sa vie. Tellement tragique d’une certaine manière… mais drôle. »

Et que s’est-il passé pour que Cody soit éliminé de la série Disney+ ? « Je n’en ai aucune idée, ils ont juste décidé. Peut-être parce que Temuera Morrison était occupé avec Boba Fett, parce que [el personaje lo hubiera interepretado Temuera obviamente]. Peut-être qu’ils ont décidé qu’ils n’avaient pas besoin de lui non plus, j’ai senti qu’Obi-Wan avait besoin de quelqu’un à qui parler, quelqu’un qui pourrait lui dire ‘tu es en mauvais état’.

Source | Le Direct