Assassin’s Creed 2, Far Cry 3 et d’autres classiques d’Ubisoft qui fermeront leurs serveurs en ligne

Tout a un début et une fin. Dans le cas des serveurs de jeux vidéo en ligne, il n’est pas surprenant qu’au bout d’un moment les entreprises décident de les fermer pour réinvestir leurs ressources dans d’autres projets. Dans certains cas, ce sont des produits récents, qui soulèvent généralement une ampoule occasionnelle, mais dans ce cas particulier, la plupart sont des productions classiques des sagas Assassin’s Creed, Far Cry, Splinter Cell ou Prince of Persia.

La fermeture des serveurs de certains jeux plus anciens nous permettra de concentrer nos ressources sur la fourniture d’expériences exceptionnelles aux joueurs qui jouent à des titres plus récents et plus populaires. Selon ces informations, tous les jeux vidéo répertoriés dans la liste que nous publions ci-dessous cesseront leur activité en ligne à compter du 1er septembre.

Les jeux Ubisoft qui fermeront leurs serveurs

Année 2070

Assassin’s creed 2

Assassin ‘s Creed 3

Assassin’s Creed Brotherhood

Assassin’s Creed Libération HD

Les révélations d’Assassin’s Creed

chauffeur san francisco

loin pleurer 3

Ghost Recon Futur Soldat

Prince de Perse, les sables oubliés

Rayman Legends

Chasseur silencieux 5

Les accros de l’espace

Liste noire de Splinter Cell

Zombie U

Bien que tous les modes solo continueront d’être accessibles normalement, les modes multijoueurs en ligne ou les fonctionnalités en ligne pourraient ne plus être disponibles à partir du 1er septembre. De plus, il est également possible que les DLC de ces jeux ne puissent pas être achetés à partir de cette même date.

Les jeux mentionnés dans la liste ont plus de dix ans, à l’exception de Space Junkies, un titre VR multijoueur uniquement sorti il ​​y a environ trois ans. Parmi les jeux vidéo Assassin’s Creed qui fermeront leurs serveurs, certains d’entre eux ont été remasterisés pour les systèmes actuels, comme la trilogie mettant en vedette Ezio Auditore ou les titres se déroulant sur le continent américain.

