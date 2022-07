Final Fantasy 16 introduira un mode axé sur l’histoire

Final Fantasy XVI fournira aux joueurs une série d’aides, spécialement destinées à ceux qui ne maîtrisent pas les systèmes de combat orientés vers l’action. Dans une interview accordée à Famitsu, Naoki Yoshida, producteur du jeu vidéo, a évoqué un mode axé sur l’histoire, qui ouvre les portes aux utilisateurs moins expérimentés pour aborder l’aventure avec une certaine assistance.

« Dans le mode axé sur l’histoire, les accessoires implémentés par l’IA sont fournis dès le départ, et les commandes de base de Clive peuvent être modifiées » en les équipant ou en les déséquipant. Selon Yoshida, l’un de ces objets est capable de bloquer plus facilement les attaques. Vous pouvez également effectuer « des combos spectaculaires lorsque vous passez d’invocations à des capacités en appuyant simplement sur certains boutons ».

Toutes ces options de support donnent aux joueurs la possibilité de personnaliser les techniques d’attaque et de défense en fonction de leur style de jeu. Contrairement aux autres titres de la saga, le seizième volet opte pour un système de combat totalement axé sur l’action, les virages classiques sont donc bannis dans ce chapitre particulier.

Exclusivité PS5 chronométrée

Final Fantasy XVI est en développement exclusivement pour PS5, bien que son exclusivité sur la console Sony soit temporaire, comme cela s’est produit avec Final Fantasy VII Remake, qui est sorti plus tard sur PC. Le jeu vidéo ne sera pas mis en vente avant l’été 2023, comme l’a révélé Square Enix lui-même dans la bande-annonce la plus récente, qui a été présentée au State of Play. De plus, il est le premier de la série principale à recevoir le classement Mature.

Square Enix prévoit plusieurs titres majeurs pour les mois à venir. Le 11 octobre, Forspoken sera commercialisé sur PS5 et PC, tandis qu’en hiver ce sera au tour de Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion, le remake du classique PSP. Dans ce cas, il peut être apprécié sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC.

Source | Boulon de jeu