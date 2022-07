Santa Monica (God of War) lance une déclaration officielle contre la haine et le harcèlement dans les réseaux

La semaine n’a pas été facile dans les bureaux de Santa Monica, créateurs de l’une des sagas vedettes de PlayStation, et à qui la date de sortie de God of War Ragnarok donne pas mal de maux de tête. Non pas parce que c’est un problème en soi, mais parce que certains fans sont allés trop loin en demandant que cela soit enfin rendu public.

Barlog et compagnie, marre

Les développeurs du studio californien ont même dénoncé avoir reçu des photos osées, ce que Cory Barlog, producteur du jeu, a durement condamné. « Je n’arrive même pas à croire que je doive dire cela, mais n’envoyez ces photos à personne dans cette équipe ou à qui que ce soit dans l’industrie », a-t-il déclaré sur Twitter il y a quelques jours. « Ces gens travaillent d’arrache-pied pour faire quelque chose que vous aimez, dit-il. » Mais au sein du studio, ils ont explosé et ont décidé de faire une déclaration publique contre ce type de pratiques malheureuses.

« Chaque personne à Santa Monica travaille pour créer un jeu dont nous sommes fiers, un jeu dont nous espérons que vous l’apprécierez une fois sorti », commencent-ils. « Nos fans nous inspirent, et nous comprenons la passion et le désir d’avoir plus d’informations. Mais cette passion ne doit pas être toxique ou se faire au détriment de la dignité des gens. »

Cory Barlog et son équipe ne sont pas les seuls touchés par la toxicité sur les réseaux sociaux, puisque lors du dernier Nintendo Direct nous avons pu voir pour la première fois le nouveau Returnal sur l’île aux singes, qui sera une exclusivité temporaire pour Nintendo Switch sur les consoles. Le jeu a été présenté avec un style artistique très particulier, quelque chose que de nombreux fans n’ont pas aimé, qui n’ont pas hésité à le faire savoir à Ron Gilbert de manière inélégante. Gilbert, fatigué, décida de ne plus parler du jeu jusqu’à ce qu’il soit temps de donner de nouvelles informations.