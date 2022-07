Le gouvernement présente les premières mesures pour réglementer les loot boxes

Nous savons depuis un certain temps que le gouvernement de notre pays a à l’esprit la réglementation des loot boxes, une initiative conçue par l’actuel ministre de la Consommation, Alberto Garzón, un fan de jeux vidéo reconnu et connaisseur du problème que ce mécanisme implique. Ainsi, Garzón lui-même a lancé cette loi d’information publique vendredi dernier, le 1er, bien qu’elle soit toujours en attente de recevoir les contributions et de la transmettre au Conseil des ministres, avec le lendemain le 23 comme Deadline. être prêt à passer devant les Cortes Generales pour être traité comme une loi de facto.

Le ministère a assuré que cette loi n’affecterait strictement que les loot boxes, ou comme ils l’ont spécifiquement dit, « seulement et exclusivement » les mécanismes de récompense aléatoires (MAR) ou loot boxes », dans les cas où ceux-ci peuvent être achetés avec de vrais de l’argent, ou via une monnaie virtuelle qui à son tour peut être achetée avec. Cela affecte deux mécanismes : d’une part, les boîtes à butin susmentionnées, mais d’autre part, également certains sites Web qui vendent en dehors du jeu vidéo, comme ceux qui ont des pièces FIFA Ultimate Team à vendre. Ils ont également voulu préciser que les jeux vidéo ne sont pas du tout assimilés à ce qu’ils appellent MAR, qui sont principalement des jeux de hasard.

Mécanismes de régulation

Comment les loot boxes seront-elles réglementées ? Interdisant principalement l’accès des mineurs à ceux-ci, grâce à un processus de vérification documentaire via le DNI. En attendant, pour les plus de 18 ans, il sera possible de limiter partiellement ou totalement les dépenses. Pendant ce temps, les entreprises elles-mêmes seront obligées de montrer les possibilités d’obtenir tel ou tel objet dans chaque box, et la publicité est interdite de la même manière qu’elle était également interdite aux bookmakers.

Ainsi, et comme l’a dit le ministère lui-même, de France sera un pionnier en ayant une loi spécifique pour réglementer les coffres à butin, bien que de France ne soit pas le premier pays à entrer dans cette affaire. En effet, surtout après le scandale provoqué par l’implémentation de cette mécanique dans Star Wars : Battlefront II, elles sont directement interdites aux Pays-Bas et en Belgique, la question ayant également atteint d’autres parlements européens comme le britannique.

Source : Le Pays