Goku et Vegeta (SSJ4) réunis dans ces figures bestiales, leur meilleure transformation ?

Goku et Vegeta sont les deux grands rivaux de Dragon Ball Z, ils sont actuellement les grands protagonistes de Super et à l’époque ils formaient également un tandem pour résoudre les pires moments de Dragon Ball GT. La série non canonisée de Toei suscite des passions parmi les défenseurs et les détracteurs, mais il y a quelque chose qui est généralement un dénominateur commun entre tous : quel passé a été la transformation du super saiyan 4 dans cette série et dont nous avons pu continuer à profiter grâce à des produits comme Super Dragon Ball Heroes.

Banpresto connaît le grand charisme et la popularité du SSJ4, présent dans de nombreux jeux vidéo, et c’est pourquoi parmi certaines de ses figures les plus remarquables que l’on peut trouver sur Banpresto.es, nous avons Goku Super Saiyan 4 et Vegeta Super Saiyan 4 dans le forme de Dragon Ball GT Tag Fighters. Qu’est-ce que cela indique? que nous sommes face à deux chiffres qui sont vendus séparément mais qui combinés sont encore meilleurs. Vous les avez ici pour que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent:

En effet, il s’agit de deux figurines qui fonctionnent individuellement, toutes deux en position pour leur attaque spéciale la plus dévastatrice (Goku avec le Kame Hame Ha et Vegeta avec le Final Flash), toutes deux surélevées d’une seule pièce et avec une base qui ressemble à un nuage. mais qu’en plus, les deux bases peuvent être aménagées pour les faire s’unir en lançant leurs meilleures attaques.

Ces chiffres, que vous pouvez trouver sur banpresto.es, ont des mesures plus serrées que celles que nous avons vues des deux combattants en Super Saiyan Blue : ils mesurent entre 17 et 19 centimètres de haut, pré-peints en PVC et ABS et fabriqués par Banpresto qu’ils cherchent à offrir le plus de détails possible dans tous les éléments qui ont rendu ces transformations uniques.

Tout le luxe des détails dans les visages, les cheveux et le corps de Goku et Vegeta

Si nous regardons de près, dans les deux cas, la bonne finition de l’expression faciale et les éléments déterminants de la transformation ressortent : Goku et Vegeta ont tous deux la couleur de leurs yeux comme dans l’anime, les contours rouges des mêmes yeux et un désordre marque de cheveux de la maison qui répond au design qui a été réalisé à l’époque pour Dragon Ball GT. Nous aimons particulièrement la façon dont les visages des deux Saiyans ont été recréés. La position tendue des bras et la forme des jambes donnent un certain dynamisme et rappellent les grands moments face à des personnages comme Omega Shenron.

De plus, les détails vont au-delà des expressions et des extrémités, voyant le relief de la zone poilue rose des deux personnages réalisé avec beaucoup de détails, marquant parfaitement les muscles. Si nous ajoutons à cela la queue rose – qui sort naturellement d’un trou dans le pantalon – et les rides de celui-ci, nous avons une recréation très fidèle de SSJ4 dans les deux cas.

Comme nous l’avons dit, ces figurines Banpresto Tag Fighter se distinguent précisément pour être très bien détaillées dans tous les éléments et pour pouvoir se joindre les unes à côté des autres (les bases s’adaptent parfaitement en raison de leur forme), pouvoir les placer l’une à côté à l’autre ou, tout simplement, en conservant le même design et la même structure, en parallèle ou en occupant une place particulière sur l’étagère. Sans aucun doute, les fans de Super Saiyan 4, qui sont légion (n’est-ce pas la meilleure des transformations ensemble, peut-être, avec SS3 ?), ont ici quelques bijoux à prix compétitifs.