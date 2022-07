House of the Dragon : qui est la princesse Rhaenyra Targaryen du spin-off de Game of Thrones ?

Le premier spin-off de Game of Thrones sortira dans un peu plus d’un mois. House of the Dragon, une nouvelle production de HBO, nous ramènera à Westeros. Trois siècles avant les événements relatés dans la série originale, l’intrigue se concentrera spécifiquement sur la famille Targaryen. Les Dragonriders s’envoleront dans le ciel pour réclamer quelque chose d’aussi terrestre que le Trône de Fer.

L’un des personnages à surveiller est la princesse de Peyredragon, Rhaenyra Targaryen. Le personnage est un prétendant au trône, mais pas l’héritière. Ci-dessous, nous passons en revue les données de base que HBO a partagées sur ce protagoniste.

Rhanyra Targaryen, vraie candidate au trône de fer ?

Dans la bande-annonce de House of the Dragon, Rhaenys Targaryen dit à Rhaenyra Targaryen (oui, ils ont des noms) que « les hommes préfèrent mettre le feu au royaume plutôt que de voir une femme monter sur le trône de fer ». La princesse, interprétée par Emma D’Arcy, est la fille aînée du roi Viserys Targaryen (Paddy Considine), donc du sang valyrien coule dans ses veines. Elle en est l’héritière naturelle, mais son statut de femme freine ses aspirations.

Le prince Daemon Targaryen (Matt Smith), homme, croit en son droit d’hériter du trône de fer parce que son frère Viserys est le roi. Dans une société où l’homme prédomine, la princesse devra se battre pour affirmer son droit de véritable héritière. Cependant, comme tous les membres de sa famille, Rhaenyra peut chevaucher des dragons, donc personne ne devrait sous-estimer son pouvoir.

« La première-née du roi. Elle est de pur sang valyrien et c’est une chevaucheuse de dragons. Beaucoup diraient que Rhaenyra est née avec tout… mais elle n’est pas née en tant qu’homme », lit-on dans sa description sur HBO. la mort, qui est sur le point de se produire, tout semble indiquer que les ingrédients d’une guerre sanglante s’accumulent. En plus des pressions extérieures à la famille des dragons, d’autres acteurs entreront sans aucun doute en jeu. Le roi Viserys a deux fils. : Aegon (Tom Glynn-Carney) et Aemond Targartyen (Ewan Mitchell).

House of the Dragon sera diffusée sur HBO Max à partir du 22 août. La première saison sera composée de 10 épisodes, et bien que son renouvellement ne soit pas encore officiel, Redanian Intelligence a publié que la série aura une deuxième saison et que le travail d’écriture a déjà commencé. Ainsi, le sort de Rhaenyra Targaryen et du reste du personnage risque de ne pas être élucidé dans ces premiers épisodes.

Cette série est basée sur le livre Blood and Fire, de George RR Martin.