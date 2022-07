Le tournage de la saison 4 de The Boys débutera en août

Alors que la saison 3 de The Boys n’est pas encore terminée sur Amazon Prime Video, l’un de ses acteurs a déjà révélé que la saison 4 est non seulement en route, mais commencera à tourner très bientôt. Plus précisément, c’est Karl Urban -Butcher- qui a annoncé dans une interview que les travaux débuteront à la mi-août prochain.

« Ouais, je pense qu’on va commencer le 22 août, on va commencer avec la saison 4 », annonce Urban. « Alors je serai de retour, je serai de retour avec mon boucher et j’ai hâte. C’est un groupe amusant avec lequel jouer, nous travaillons et jouons dur, et j’ai hâte de voir d’où ils prennent les personnages où nous nous sommes arrêtés à la fin de cette saison. » .

Urban n’a pas encore le script.

Butcher dirige The Boys, le groupe formé pour arrêter et retenir Patriot, le héros le plus puissant de la surface de la Terre. Mais en dépit d’être ce leader, Urban n’a aucune idée de ce qui attend ses coéquipiers…

« Nous sommes à deux mois du tournage et je n’en ai aucune idée », reconnaît-il. « Je pense que je vais voir[scénariste de la série]Kripke la semaine prochaine et j’espère qu’il y aura des conversations sur ce qu’il a en tête. J’aime leur donner le respect de pouvoir passer par le processus d’écriture sans être harcelé par les acteurs. Qu’est-ce qu’on va faire ? J’ai hâte. Ils trouvent toujours des trucs dingues alors oui, ça va être marrant.

« The Boys est basé sur un univers où les personnes dotées de super pouvoirs sont reconnues comme des héros par le public et appartiennent à une puissante société, Vought International, qui s’assure qu’elles sont commercialisées et monétisées. La série se concentre principalement sur deux groupes: les principaux garçons, des gardiens qui veillent à contrôler les héros corrompus, et les sept, le groupe de super-héros stellaires de Vought.

Source : Collisionneur