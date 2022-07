RPG de style rétro et préquel de The Messenger, Sea of ​​​​Stars, retardé jusqu’en 2023

L’une des indies que nous avions placées sur le radar en 2022 comme l’une des principales à suivre est Sea of ​​​​Stars, et comment ne pas le faire, avec cet aspect nostalgique et étant la préquelle du fantastique The Messenger. Malheureusement, nous devrons désormais le placer en 2023, puisque ses créateurs ont été contraints de le reporter à l’année prochaine.

Les raisons sont très simples, et c’est que Sabotage Studio, qui après tout est toujours un studio indépendant, veut avoir le plus de temps possible pour peaufiner Sea of ​​Stars sans avoir à entrer dans une phase critique.

Objectif : un bon jeu sans crunch

« Alors que nous approchons d’une étape majeure comme le lancement, nous sommes confrontés à un grand corps de texte. Avec nos deux priorités à l’esprit – la qualité de vie de notre équipe et la qualité du jeu fini – nous pouvons confirmer que Sea of ​​Stars sortira en 2023 », ont-ils déclaré dans un communiqué sur Twitter.

« Nous comprenons que l’attente demande beaucoup, et nous tenons à remercier sincèrement notre communauté pour son soutien écrasant et ses ondes positives », poursuivent-ils. « En attendant, nous allons examiner les options pour avoir un petit morceau jouable pour tout le monde cette année. »

Sea of ​​​​Stars a déjà été annoncé en 2020 avec une campagne Kickstarter réussie, se présentant comme la surprenante préquelle de The Messenger, étant un jeu d’action et de plateforme qui rappelle évidemment Ninja Gaiden. Pour sa part, le jeu à portée de main est un RPG pixélisé de style 16 bits et mettra en vedette la musique de nul autre que Yasunori Mitsuda, compositeur du classique Chrono Trigger.