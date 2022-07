Epic Donald : le spin-off annulé d’Epic Mickey se dévoile dans un gameplay inédit

Epic Mickey et Epic Mickey: The Power of Two étaient deux plateformes 3D relativement acclamées qui sont sorties respectivement en 2010 et 2012. Son studio créateur, Junction Point, avait Warren Spector à bord et avait prévu de lancer un jeu vidéo du canard le plus célèbre de l’histoire : Epic Donald, mais il a finalement été annulé. Et maintenant, près d’une décennie plus tard, la chaîne YouTube Game Room de Slope a partagé des images inédites du projet. Ensuite, nous vous laissons la vidéo, dans laquelle vous pouvez voir plusieurs secondes de gameplay à partir de la minute 18:40, avec Donald — avec Mickey — parcourant librement une ville en trois dimensions.

Donald et Mickey dans les jeux vidéo : lesquels sont les plus populaires ?

Laissant de côté les deux épisodes d’Epic Mickey, le personnage charismatique a plusieurs titres renommés dans son histoire : Castle of Illusion et Magial Quest sont parmi les plus appréciés des joueurs. De son côté, Donald n’est pas loin derrière et ces Goin’ Quackers, Quackshot et Deep Duck Trouble restent dans les mémoires. Nous ne pouvons pas non plus oublier l’une des sagas les plus populaires qui existent, dans laquelle les deux personnages apparaissent et ont beaucoup de poids dans l’histoire : Kingdom Hearts, dont le quatrième opus est confirmé et arrivera dans le futur.

D’autres jeux qui ont été annulés

L’industrie nous a habitués à voir de nouveaux titres chaque mois, au point où le rythme des sorties est pratiquement impossible à suivre. Bien sûr, le passage des années nous a également laissé beaucoup de personnes qui sont tombées au bord du chemin ; des jeux qui, pour une raison ou une autre, ont fini par être annulés et ne se sont jamais concrétisés. ScaleBound de Platnium Games, Fable Legends de Microsoft, Silent Hills PT de Hideo Kojima, Fez 2 de Phil Fish… Ils sont nombreux, dans cet article nous passons en revue quelques-uns des plus importants.

