Avez-vous un téléviseur Samsung 2022? Vous pouvez maintenant jouer dans le cloud via l’application Xbox

Les modèles de Smart TV Samsung 2022 reçoivent l’application Xbox, qui vous permettra d’accéder à l’intégralité du catalogue de votre abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Les jeux en nuage passent par votre écran de télévision de manière native, sans navigateurs Web ni éléments externes. Connectez votre manette via Bluetooth et commencez à jouer.

Xbox arrive sur Smart TV

L’application fait partie du nouveau Samsung Gaming Hub, un point de rencontre pour les applications dédiées aux jeux vidéo via le cloud. Le fabricant coréen prend en charge non seulement Xbox, mais également d’autres tels que Google Stadia et NVIDIA GeForce Now.

Certains des modèles 2022 actuellement pris en charge sont :

Téléviseur intelligent Q60B QLED 4K 2022

QN90B Téléviseur intelligent Samsung Neo QLED 4K 2022

QN95B Téléviseur intelligent Samsung Neo QLED 4K 2022

QN800B Téléviseur intelligent Samsung Neo QLED 8K 2022

QN900B Téléviseur intelligent Samsung Neo QLED 8K 2022

Dans un communiqué de presse, ils soulignent que les moniteurs Smart Monitor lancés dans ce cours naturel sont également inclus. Vous n’avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit pour accéder aux titres de ces applications, il suffit de coupler votre télécommande avec le téléviseur via Bluetooth. Que vous souhaitiez utiliser votre manette Xbox ou le DualSense, toute personne compatible avec cette technologie peut être liée.

Si vous avez un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez accéder à votre profil avec les informations d’identification que vous utilisez sur d’autres appareils. Si vous n’êtes pas encore abonné, l’application offre un accès à Fortnite gratuitement et sans abonnement. Vous aurez de quoi jouer pour tester la stabilité de votre connexion.

L’France est l’un des neuf pays qui lancent le Samsung Gaming Hub, avec les États-Unis, le Canada, le Kingdom-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Corée et le Brésil. Comme nous vous l’annoncions début juin, l’idée de Microsoft est qu’il s’agit de la première étape pour transférer l’application vers le reste des marques de Smart TV.

Source : communiqué de presse (Xbox)