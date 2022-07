Avatar 2 : premières images du personnage Na’vi incarné par Sigourney Weaver

Avatar : Le sens de l’eau est à l’honneur dans l’actualité la plus marquante de la journée au niveau du cinéma ; et c’est qu’après avoir apprécié le premier regard sur le personnage numérique de Kate Winslet pour la suite d’Avatar, viennent maintenant les premières images de l’avatar de Sigourney Weaver, la célèbre actrice connue pour des sagas comme Alien ou Ghostbusters, entre autres. Cela a été partagé à nouveau par le média Empire exclusivement dans le monde entier; et avec les nouvelles images de son personnage Na’vi, nous avons de nouveaux détails sur ses protagonistes.

Voici Kiri, la fille adolescente de Jake et Neytiri

Sigourney Weaver avançait déjà il y a quelques années qu’elle participerait à la suite d’Avatar malgré le sort funeste de son personnage d’origine dans le premier opus. À tel point que nous avons déjà notre premier regard sur Kiri, la fille adolescente des protagonistes Na’vi Jake et Neytiri. Et Sigourney Weaver elle-même a parlé de jouer un si jeune Na’vi : « Je pense que nous nous souvenons tous de ce que c’est que d’être un adolescent. Je m’en souviens certainement. Il mesurait 1,78 mètre à 11 ans. Il me semblait que Kiri se sentirait très étrange la plupart du temps. Elle se cherche. C’était très excitant pour Jim de me donner ce défi.

James Cameron lui-même a fait l’éloge du travail d’acteur de Sigourney Weaver en motion capture : « Nous avons une actrice dans la soixantaine qui joue un personnage de plusieurs décennies plus jeune qu’elle. Sig pensait que ce serait très amusant. Elle avait un look plus jeune, plus d’énergie et n’a jamais perdu son caractère en tant que Kiri pendant tout le processus de capture de mouvement. Elle avait un visage rayonnant, une démarche légère et un esprit jovial », ajoute le réalisateur après avoir révélé que l’actrice avait travaillé avec un groupe d’adolescentes pour s’imprégner de sa personnalité pour le film.

Avatar: Sense of Water ouvre en salles le 16 décembre 2022.

