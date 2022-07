Ni Sly Cooper ni inFAMOUS, Sucker Punch ne planche pas sur le retour de leurs sagas

Les créateurs de Ghost of Tsushima règlent les rumeurs : ni eux ni aucun autre studio ne travaille sur le retour des franchises inFAMOUS et Sly Cooper. Sucker Punch publie une entrée sur son site officiel où ils partagent la direction de leurs propriétés dans les mois à venir. Et non, pour l’instant, ils n’ont pas l’intention de ressusciter l’une des marques mentionnées.

Pas de Sly Cooper et inFAMOUS bientôt

« Alors que nos jeux ne cessent d’augmenter en taille et en complexité, ils nécessitent toute l’attention de notre studio », explique la société à l’occasion de son 25e anniversaire. « Avec notre concentration sur notre projet actuel, nous n’avons pas l’intention de revisiter inFAMOUS ou Sly Cooper pour le moment, et aucun autre studio ne travaille actuellement sur des projets liés à ces franchises. »

inFAMOUS deuxième fils

Bien sûr, ils laissent la porte ouverte pour revenir vers eux dans un futur indéterminé. « Ces personnages sont très spéciaux et nous tiennent à cœur, alors même si nous ne dirons jamais de ne jamais rouvrir ces portes en cours de route, il n’y a pas de jeux inFAMOUS ou Sly Cooper en développement pour le moment. »

Les fans de sa saga de super-héros devraient rester à l’écoute pour des nouvelles. Sucker Punch espère publier le contenu complémentaire de Cole’s Legacy, qui faisait partie de l’inFAMOUS Second Son Collector’s Edition, sur le PS Store. Cependant, il n’a pas encore de date précise.

En revanche, il souligne qu’ils effectueront prochainement une maintenance sur les serveurs inFAMOUS 2, ce qui leur permettra d’être activés plus longtemps. « À un moment donné, nous devrons mettre fin au support, mais nous voulons les faire fonctionner autant que possible pour les joueurs qui sont encore actifs », expliquent-ils.

À propos de son nouveau projet, nous savons qu’il embrassera à nouveau le monde ouvert. Une offre d’emploi en mars dernier affirmait qu’ils recherchaient un scénariste ayant de l’expérience dans « des histoires axées sur les personnages dans un monde ouvert ». Aucun autre détail n’est publié, nous devrons donc attendre les dates futures.

Source : Sucker Punch