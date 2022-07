Barrage de critiques d’EA pour un tweet qui se moque de ceux qui ne jouent qu’aux jeux vidéo solo

Adapter un mème ne remplit pas toujours la fonction proposée. « Ce sont des 10, mais [inserta algo malo] » est le modèle que le compte Twitter officiel d’Electronic Arts a utilisé pour faire une blague qui n’a pas été drôle, tant au sein de la communauté qu’au sein de l’entreprise. « C’est un 10, mais ils n’aiment jouer qu’à des jeux en solo. » Cela a provoqué une réaction en chaîne, car certains se sont sentis pointés du doigt et moqués.

Bien que le compte ait publié une sorte de rectification, il était trop tard. Vince Zampella, créateur de Call of Duty et fondateur de Respawn Entertainment (Titanfall 2, Apex Legends, Star Wars Jedi : Fallen Order) a répondu au tweet original avec l’émoticône du bonhomme allumette qui porte une de ses mains à sa tête.

Patrick Weekes, scénariste chez BioWare, n’a pas non plus tenu sa langue : « Penser travailler jusqu’à minuit une bonne partie de l’année pour pouvoir lancer Mass Effect 2 ». L’ancien designer de Dragon Age, Sebastian Hanlon, a rappelé l’anecdote selon laquelle le CM leur avait dit de faire attention à ce qu’ils disaient car chacun d’eux représentait « toute l’entreprise », qu’ils le veuillent ou non.

Un ancien producteur de Visceral Games, le message le plus dur

« C’est la société qui a fermé mon studio et licencié 100 grands développeurs parce qu’ils fabriquaient un titre solo », a claqué Zach Mumbach, producteur de Dead Space 2 et Dante’s Inferno chez Visceral Games. « La plupart des jeux EA sont notés 6 ou 7, non pas parce que les développeurs sont mauvais, mais parce qu’EA en tant qu’entreprise oblige les équipes à sortir les jeux. Les chefs d’entreprise d’EA ne savent pas à quoi ressemblent les 10 dans les jeux vidéo. »

Blair Brown, producteur principal de Stars Wars Jedi : Survivor, a également été dur avec EA : « Mon entreprise n’a tout simplement pas le courage de dire l’abrogation de Roe v. Patauger [la protección constitucional al aborto] c’est assez horrible. En même temps, mon entreprise : avec de nombreuses équipes qui font des jeux solo ».

Vers 2017, EA a modifié son modèle et a donné la priorité au développement en tant que service, ce qui a entraîné l’annulation de Star Wars de Visceral Games, ainsi que des changements dans Dragon Age 4. Cette politique a changé plus tard, l’échec d’Anthem entre les deux.

Comme le dit Cory Barlog, réalisateur de God of War (2018) et producteur de God of War Ragnarök, en réponse à l’un des tweets, « jeux solo pour toujours ».

