One Piece Odyssey, plus Dragon Quest que jamais, ce sera son combat au tour par tour

One Piece Odyssey a partagé un nouveau journal de développement qui montre une fois de plus à quel point le jeu est beau. Avec de plus en plus de réminiscences à Dragon Quest (grands mots, on le sait), la vidéo permet de découvrir de nouveaux détails de l’aventure et de commencer à se plonger dans son système de combat au tour par tour. Car contrairement au reste des adaptations de One Piece, Odyssey sera un JRPG de toute une vie. Nous y explorerons l’île de Waford à volonté tout en découvrant de nouveaux alliés (des personnages originaux comme Lim et Adio) et en combattant également des ennemis (comme des léviathans et des pingouins) qui, bons ou mauvais, ont tous été conçus par Eiichiro Oda lui-même. .

Le jeu est en développement depuis plus de cinq ans et regorgera de détails qui raviront les fans de One Piece. Dans les combats, par exemple, Sanji ne pourra pas se battre contre des personnages féminins, et lors de l’exploration de l’île qui fera office de carte, par exemple, nous pourrons faire différentes choses selon le mugiwara que nous conduisons (couper des portes dans le Zoro, entrez dans les tunnels et les petits avec Chopper, ou utilisez les bras comme crochet si nous sommes avec Luffy). Vous le voyez sur ces lignes.

Développé par ILCA, les créateurs des remakes Pokémon Pearl et Diamond, One Piece Odyssey arrivera en 2022 (date précise encore à déterminer) et le fera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.