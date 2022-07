Avatar : Le sens de l’eau montre les premières images de la plus guerrière Kate Winslet

Avatar: Le sens de l’eau, la suite du succès Avatar qui sortira en salles en décembre prochain, continue de partager des nouvelles à l’approche de sa première. A tel point qu’arrivent maintenant les premières images du personnage incarné par l’actrice Kate Winslet, qui est à nouveau sous les ordres de James Cameron après sa collaboration de longue date sur Titanic. C’est ainsi que les médias de l’Empire l’ont partagé, montrant comment son apparence ressemblera à Na’vi dans le film.

Voici à quoi ressemble Kate Winslet en tant que Na’vi dans Avatar 2

Nous avons maintenant les premiers détails du personnage que Kate Winslet jouera. Il s’agit de Ronal (prononcez Ron-nail), une guerrière Na’vi appartenant à la tribu Metkayina et qui dirige sa tribu dans une zone d’eaux peu profondes, très proche des grands océans de Pandore. Et c’est que Ronal aura un grand rôle dans l’intrigue avec Tonowari, joué par Cliff Curtis :

« Elle est très forte. C’est une guerrière. Même lorsqu’elle se retrouve en grave danger et enceinte, elle rejoint les siens pour se battre pour ce qu’elle aime le plus. Sa famille et sa maison », raconte Winslet dans le reportage Empire, non sans rappeler aux téléspectateurs que cette suite se déroule dix ans après les événements du premier film et dans laquelle les protagonistes originaux, Jake (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldaña) , avec ses enfants, devra faire face à la menace du RDA.

« Se déroulant plus d’une décennie après les événements du premier film, Avatar : la voie de l’eau commence par raconter l’histoire de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les problèmes qui les hantent, ce qu’ils doivent faire pour rester en sécurité, les combats qu’ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu’ils subissent », peut-on lire dans son synopsis officiel.

Avatar: Sense of Water ouvre en salles le 16 décembre 2022.

Source | Empire