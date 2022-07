Thor : Love and Thunder a éliminé Jeff Goldblum et Peter Dinklage dans le montage

Christian Bale a confirmé dans une interview que Jeff Goldblum et Peter Dinklage allaient être dans Thor : Love and Thunder, mais les deux acteurs ont finalement été coupés du film. Les deux allaient répéter comme En Dwi Gast (Grand Maître) et Éitri respectivement, des rôles que nous les avons déjà vus jouer dans des films précédents de l’univers cinématographique Marvel (Goldblum est apparu dans Guardians of the Galaxy Vol. 2 et Thor : Ragnarok, tandis que Dinklage l’a fait dans Avengers : Infinity War).

« Je dois travailler avec Peter Dinklage. Il n’est pas dans le montage final, mais je dois travailler avec lui et il est fantastique. Aussi avec Jeff Goldblum, qui n’apparaît pas non plus dans le film final », déclare Bale alors que ses lèvres se tordent en un sourire. « Il y a beaucoup de stars qui sont tombées du sol de la salle de montage, mais cela montre à quel point l’ensemble du casting est brillant et bon. »

Gorr deviendra-t-il le meilleur méchant de Marvel ?

Christian Bale n’a pas à s’inquiéter de la même chose qui lui arrive car après tout, il donne vie au méchant de Thor: Love and Thunder. Pouvez-vous imaginer ce qui lui arriverait ? Bale jouera Gorr, le boucher des dieux. Apparaissant pour la première fois dans le comic Thor : God of Thunder #2, un numéro de début 2013 de Jason Aaron et Esad Ribic, nous avons affaire à un assassin galactique qui cherche à détruire tous les dieux (Thor compris, bien sûr ). Les premières images de son apparition et les déclarations que le reste des acteurs ont faites à propos de la performance de Bale montrent clairement qu’il pourrait être l’un des grands méchants de l’usine Marvel. Chris Hemsworth (Thor) assure lui-même que Bale « a provoqué une véritable terreur sur le plateau ».

Cela ne nous surprend pas trop non plus. L’acteur primé, Oscar du meilleur second rôle pour The Fighter et éternel Dark Knight, a toujours pris ses rôles très au sérieux et a eu Cate Blanchett comme prédécesseur dans Thor : Ragnarok, dont on peut dire la même chose. La barre était haute et cela a été un défi particulièrement exaltant pour Bale, qui promet toujours qu’il n’a aucune idée de l’univers Marvel. L’histoire personnelle tragique de son personnage, qu’aucun dieu n’a aidé pour plus de prières et de prières qu’il n’en a prié, l’a conduit à entreprendre une vengeance à grande échelle contre laquelle Thor ne pourra vaincre qu’avec l’aide de la reine Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi, également réalisatrice du film) et son grand amour, désormais reconverti en Mighty Thor (Natalie Portman).

Thor Love and Thunder sortira en salles la semaine prochaine, le 8 juillet 2022, et ce n’est pas le seul film de super-héros en route. Vous trouverez le reste du calendrier écrasant des séries et films Marvel dans cet article.