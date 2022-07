GTA Online célèbre le Jour de l’Indépendance et toute l’actualité du 1er au 7 juillet

Une semaine de plus, Rockstar Games présente l’actualité hebdomadaire de GTA Online, le populaire mode multijoueur de GTA V, cette fois, avec le Jour de l’Indépendance comme axe central de ses activités, avec d’excellents bonus et réductions sur des objets patriotiques. Ainsi, les courses terrestres rapportent des GTA$ et RP triples dans des événements tels que Cross Country, Dust, sweat and cars, Monster of the swamp et By the lake. De plus, Business Battles offre également des GTA$ et RP triples, avec des prix comme le chapeau Pisswasser, le chapeau Benedict, le chapeau Patriot, le chapeau Supa Wet ou le t-shirt Statue of Happiness.

Le Jour de l’Indépendance arrive à Los Santos

D’autre part, les missions de contact de Lester offrent des GTA$ et RP doublés, tandis que des modes comme Heures supplémentaires : Feud, Heures supplémentaires : Shifts, Inch by Inch et All the Way (Remix) offrent des GTA$ et PR triples. Les propriétaires de PS5 et de Xbox Series X|S pourront profiter de contenus exclusifs tels que le véhicule d’essai de Hao avec le Principe Deveste Eight et le contre-la-montre Special Works de Hao.

Les véhicules d’essai du LS Car Meet sont des modèles Pegassi comme l’Ignus, la Tempesta et la Zentorno, tandis que le véhicule primé de cette semaine est la muscle car Bravado Gauntlet Classic. Les remises de cette semaine se concentrent sur les articles de destruction sur le thème du Jour de l’Indépendance à 50 % de réduction, plus :

Libérateur insipide

cornes

Mousquet

canon pyrotechnique

Munitions de canon de feux d’artifice

la fumée des pneus

Maquillage et vêtements

Couvertures pour le centre d’opérations mobile

Apparences d’armes Mk II

Coupes de cheveux

Plus cher

En revanche, les aménagements et leurs modifications sont à 40% de réduction, en plus des véhicules suivants en promotion :

Pegassi Ignus – 40 % de réduction

Pegassi Zentorno : 50 % de réduction

Pegassi Tempesta : 30 % de réduction

Remorqueur Buckingham – 30 % de réduction

Centre d’opérations mobiles : 30 % de réduction

Les avantages du mois pour les membres GTA+

Le Penthouse principal du Diamond Casino & Resort

Basket Ocelot Locust

Vêtements et accessoires gratuits

Doublez vos GTA$ en contre-la-montre et quadruplez vos récompenses en cas de violation de données

Bonus de membre supplémentaires

Avantages de Prime Gaming

Les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevront 125 000 GTA$ juste pour jouer à tout moment cette semaine.

