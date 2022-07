Jeux gratuits et soldés ce week-end (du 1er au 3 juillet)

Envie de découvrir de nouvelles aventures ? Comme nous vous le disons chaque week-end, vous aurez de nombreuses occasions de profiter de jeux au-delà de votre bibliothèque à portée de main. Entre le 1er et le 3 juillet vous retrouverez les noms suivants sur les principales plateformes actuelles.

Hood : Hors-la-loi et Légendes sur PC

Le dernier travail solo de Sumo Digital fait partie de la promotion hebdomadaire gratuite sur Epic Games Store. Vous aurez jusqu’au 7 juillet prochain à 17h00 (CEST) pour l’utiliser. Nous parlons d’un titre de cour multijoueur dans lequel les joueurs s’affrontent avec des ennemis contrôlés par l’IA faisant des bêtises entre les deux. Rejoignez vos amis et formez le parfait gang de voleurs pour récupérer le butin. De plus, le système crossplay permet d’accéder à des jeux avec des utilisateurs de console.

Iratus : Lord of the Dead et Geneforge 1 : Mutagen sur PC

Epic Games Store réalise le triplé cette semaine. Hood est en tête d’affiche d’une programmation qui est suivie par Geneforge 1-Mutagen et Iratus: Lord of the Dead. Le 7 juillet à 17h00 (CEST) est le jour maximum pour les obtenir. Une fois échangés, ils resteront liés à votre profil Epic Games Store pour toujours.

Iratus : Seigneur des morts

Jeux d’abonnement

Mario + Lapins Crétins Kingdom Battle pour Nintendo Switch

L’exclusivité Ubisoft sur la console Nintendo permet aux utilisateurs de Nintendo Switch Online de jouer à la version complète pendant une période limitée. Vous pouvez maintenant télécharger le sample dans l’eShop qui vous permettra de jouer jusqu’au 10 juillet.

Premier jeu

Manoir maniaque

Suzerain

Fell Seal : marque de l’arbitre

Pêche Atlantique Nord

10 secondes Ninja X

8Doors : L’aventure d’Arum dans l’au-delà

Ajouter des aventures

Bang Bang Racing

Nuages ​​& Moutons 2

la mort au carré

Spécial Furie fatale

Giana Sisters: Rêves tordus

devenu viral

TEINTE

Manuel de Samuel

limace de métal 2

MetalUnit

BMX Pro pompé

Casse-tête de l’année — paquet de 10

Pluie Monde

Road Trip—Paquet de 3

Confrontation de samouraï II

Nettoyeur de série

L’oeil du corbeau

Le détective du côté obscur

Le roi des combattants 2000

Le roi des combattants 2002

Le Metronomicon : tuez la piste de danse

Des offres

Playstation

Les As du Multivers pour 3,74 euros (75% de remise)

Among Us pour 2,99 euros (25% de réduction)

Pack Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary à 13,99 euros (65% de réduction)

BioShock Infinite : L’édition complète pour 9,99 euros (50 % de réduction)

Contrôle pour 8,99 euros (70% de réduction)

Xbox

changer

Immortels : Fenyx Rising pour 14,99 euros (75% de réduction)

Deponia : Collection à 3,99 euros (90% de remise)

Castlevania : Collection Anniversaire à 3,99 euros (80% de réduction)

Contre : Collection Anniversaire à 3,99 euros (80% de remise)

Assassin’s Creed : The Rebel Collection à 18,49 euros (63% de remise)

Steam