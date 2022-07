Fortnite est mort : qu’y a-t-il de vrai dans cette affirmation ?

L’une des phrases les plus récurrentes concernant Fortnite, en particulier parmi les secteurs les plus toxiques de sa communauté, est que « c’est mort ». Lancé en juillet 2017 sous le nom de Fortnite : Save the World, et plus tard en septembre de la même année que Fortnite Battle Royale, la vérité est que le vaisseau amiral d’Epic Games a parcouru un long chemin, et il y a des gens qui sont fatigués et ennuyés du jeu. . Juste en dessous on vous dit si les jours de Fortnite sont comptés, pardonnez la redondance :

Fortnite est-il en heures creuses ? Toutes les données

Au moment d’écrire ces nouvelles, nous voulons être aussi transparents que possible ; Pour cela, et pour justifier notre propos, nous allons utiliser l’outil Google Trends. Il s’agit d’un utilitaire de Google qui mesure la popularité de certains termes de recherche sur ce site Web. Voici le graphique Google Trends pour Fortnite au cours des cinq dernières années :

Graphique des recherches Google Fortnite au cours des cinq dernières années selon Google Trends

A partir du graphique, nous tirons les conclusions suivantes :

L’intérêt pour Fortnite a diminué au fil du temps. Son âge d’or était approximativement de mars à décembre 2018.

Les pics du graphique correspondent aux nouvelles saisons. On en déduit qu’à chaque début de saison, il y a des joueurs qui s’intéressent à nouveau au jeu… pour un court laps de temps. Certains reviennent et restent et d’autres repartent.

Le moment de la plus grande popularité de Fortnite a eu lieu du 13 au 19 octobre 2019, lorsque le jeu a été inactif pendant plusieurs jours en raison du trou noir qui a été la transition du chapitre 1 au chapitre 2.

La publication du chapitre 3 après le chapitre 2 de la saison 8 au lieu d’attendre deux saisons supplémentaires était une bonne idée, car cela a temporairement inversé la tendance à la baisse des quêtes du jeu … bien que temporairement.

La saison 2 du chapitre 2 était l’une des meilleures du jeu; a réussi à inverser complètement la tendance à la baisse des recherches du jeu. En fait, il a même été prolongé, et loin de provoquer l’ennui chez les joueurs, il a eu l’effet inverse.

Inévitablement, Fortnite finira par se dégonfler complètement, car il est impossible de garder constamment les joueurs intéressés, quel que soit le nombre de collaborations du jeu. Néanmoins, Epic Games n’a pas déconné entre-temps; différents investissements dans les talents et la technologie grâce à l’argent récolté avec leur battle royale leur ont permis de multiplier leur capital depuis le lancement de Fortnite : en juin 2018 on estimait qu’Epic Games valait 4 500 millions de dollars ; en avril 2022, ce chiffre est de 31,5 milliards de dollars.

Sources : Google Trends, Fortnite Battle Royale