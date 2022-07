Stranger Things découvre quelle chanson Spotify vous sauverait de Vecna

Sans rentrer dans les spoilers, l’un des grands moments de la saison 4 de Stranger Things, c’est quand le nouveau méchant tente de s’introduire dans l’esprit des protagonistes et qu’ils l’expulsent et lui échappent grâce à la musique. Eh bien, maintenant, Netflix et Spotify s’associent pour promouvoir le volume 2 de Stranger Things 4 avec une campagne qui nous permet de savoir quelle chanson nous sauverait de Vecna.

Si nous nous connectons à la plate-forme musicale et entrons dans ce lien vers la liste de lecture du monde à l’envers, Spotify recherchera notre historique pour nous proposer 50 chansons qui nous éloigneraient des pattes et des tentacules de Vecna. Celle qui arriverait en tête de liste serait notre « chanson de salut » personnelle, celle qu’il nous faudrait écouter en boucle encore et encore. Comme nos grands-mères avaient raison quand elles disaient que la musique apprivoise les bêtes.

Pour anecdote, dire que la chanson spécifique de la série, Running Up That Hill (A Deal with God), cette grande chanson de musique pop signée par Kate Bush en 1985, s’est hissée au sommet de toutes les plateformes de musique numérique après la première de Season 4 de Choses étranges. Certaines choses ne se démodent jamais.

Le carnage de la saison 4

On vous rappelle que Stranger Things Saison 4 Volume 2 est désormais disponible sur Netflix. C’est un massacre, c’est composé de deux chapitres comme deux films, et ça marque le début de la fin de l’histoire d’Hawkins. Les frères Duffer, les créateurs de la série, ont assuré que la saison 5 serait la dernière, mais ils ont aussi promis un spin off imprévisible avec de nouvelles aventures au sein de ce même univers. Maintenant, il ne reste plus qu’à savoir quand les deux arriveront.