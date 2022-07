Jeux gratuits de juillet 2022 sur PS Plus, Xbox Gold, Prime Gaming et Stadia Pro

On démarre un nouveau mois avec le renouvellement des jeux gratuits proposés aux abonnés des différents services disponibles sur consoles et PC. Bien que certains d’entre eux n’aient pas encore tourné, ils seront complètement renouvelés dans les prochains jours. Quels sont les titres que nous pourrons télécharger dans les prochains jours sur des services tels que PS Plus (PS4 et PS5), Games with Gold (Xbox), Stadia Pro et Prime Gaming (PC) ? Ne manquez pas les titres du mois de mai 2022.

Comme chaque mois, chez Netcost, nous passons en revue tous ces jeux vidéo dont vous pouvez profiter sans frais supplémentaires avec votre abonnement. Dans certains cas, il est possible de les ajouter de manière permanente à la bibliothèque —Jeux avec Gold et Prime Gaming—, tandis que dans d’autres, vous devrez avoir un abonnement actif. Sans plus tarder, voici les jeux vidéo que les entreprises proposeront dans les 30 prochains jours.

Jeux PS Plus Essential, Extra et Premium gratuits en juillet 2022

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS4 et PS5) – À partir du 5 juillet

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4) – À partir du 5 juillet

Arcadegeddon (PS4 et PS5) – À partir du 5 juillet

N’oubliez pas que les abonnés à l’un des plans PS Plus ont accès à une bibliothèque de 20 jeux PS4 majeurs. Ils sont accessibles via la console PS5.

Jeux inclus dans PS Plus Collection

Depuis les studios PlayStation

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us remasterisé

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

jeux tiers

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

Vous pouvez consulter tout le contenu PS Plus en mai 2022 ici.

Jeux gratuits Xbox Live GOLD en mai 2022

Xbox a dévoilé les jeux gratuits de juillet 2021 pour les abonnés Xbox Live GOLD. Les utilisateurs abonnés au Xbox Live Gold ou au Xbox Game Pass Ultimate peuvent réclamer à différentes dates que nous détaillons ci-dessous :

Beasts of Maravilla Island : du 1er au 31 juillet sur Xbox One et Xbox Series X|S

Relicta : du 16 juillet au 15 août sur Xbox One et Xbox Series X|S

Thrillville : Off the Rails : du 1er au 15 juillet sur Xbox 360, Xbox One et Xbox Series X|S

Aux flambeaux : du 16 au 31 juillet sur Xbox 360, Xbox One et Xbox Series X|S

Vous pouvez consulter tout le contenu Xbox Live GOLD en juillet 2022 ici.

Jeux gratuits Amazon Prime Gaming en juillet 2022

Les fans d’aventures graphiques auront un classique à leur disposition tout au long de ce mois. Maniac Mansion fait partie des élus de juillet 2022 :

Manoir maniaque

Suzerain

Fell Seal : marque de l’arbitre

Pêche Atlantique Nord

De plus, les 12 et 13 juillet, il y aura 30 jeux supplémentaires pour Prime Day 2022. Certains ont déjà été dévoilés : GRID Legends, Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed ​​​​Heat, Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast et Star Wars Republic Commando.

Jeux Google Stadia Pro gratuits en juillet 2022

En ce mois de juillet, Google ajoute plusieurs titres pour Stadia Pro, sa modalité d’abonnement premium pour accéder à une multitude de jeux immédiatement via le cloud, en streaming. Ils sont les suivants: