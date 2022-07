Le producteur de God of War Ragnarök demande de bien traiter les développeurs : "Nous ne sommes pas en guerre"

Estelle Tigani est productrice de God of War Ragnarök Cinematics chez Sony Santa Monica. Le développeur a publié un tweet dans lequel elle révèle que certains utilisateurs lui ont envoyé des photos de son pénis et ont insisté pour qu’elle révèle la date de sortie du jeu vidéo, ce qu’elle a bien sûr refusé. Cory Barlog, producteur du titre et directeur créatif du studio, s’est révolté face à cette situation et a exigé que ces personnes traitent les développeurs avec le respect qu’ils méritent. Phil Spencer, responsable de Xbox, a soutenu le commentaire.

« Astuce : envoyer des photopoches demandant la date de sortie de God of War Ragnarök ne m’amènera pas à révéler la date de sortie. Aux gens qui font ça, quand quelque chose comme ça a-t-il fonctionné pour vous ? », a écrit Tigani sur le réseau social Twitter. Un autre utilisateur a accusé le journaliste Jason Schreier et The Snitch d’avoir divulgué que Sony prévoyait de présenter des nouvelles du jeu le 30 juin, bien qu’il y ait finalement eu un changement de plans. Barlog a insisté pour qu’ils ne soient pas blâmés.

« Nous ne sommes pas en guerre »

« Ne le faites pas, la réponse n’est pas de trouver quelqu’un à blâmer ou de se concentrer sur la haine. » Selon le créateur, ce que vous devez faire est de « traiter les personnes » qui fabriquent ces produits « avec amour et avec un peu de décence et de respect humains ». Et il a ajouté: « Ce n’est pas une bataille, nous ne sommes pas en guerre, nous essayons simplement de créer et de profiter des choses ensemble. »

En attendant, Spencer n’a pas hésité à répondre au tweet : « Très bien dit, Cory. J’ai hâte de profiter de God of War quand il sortira. Merci beaucoup à vous et à l’équipe pour le travail incroyable de créer les choses que nous aimons. Merci ».

God of War Ragnarök sortira en 2022 sur PS4 et PS5. Jusqu’à présent, la date de sortie n’a pas été annoncée, bien que Sony Santa Monica n’envisage pas de retard jusqu’en 2023.

Ron Gilbert, l’un des responsables de Return to Monkey Island, a décidé d’arrêter de parler du jeu en raison des commentaires harcelants qu’il a reçus.

