Fortnite devient fou et plusieurs bugs apparaissent à la fois

Qu’un jeu aussi gros que Fortnite ait divers bugs et échecs est même normal. Soudain, en avoir plusieurs en même temps, et l’un de ceux qui affecte sérieusement l’expérience de jeu, n’est pas si normal. C’est ce que plusieurs joueurs de Fortnite Season 3 ont rencontré : beaucoup de problèmes à la fois. Juste en dessous on vous raconte ce qui s’est passé.

Beaucoup de bugs dans Fortnite en même temps : que se passe-t-il ?

Vers 00h45 CEST le 01/07/2022, plusieurs joueurs de Fortnite partageaient plusieurs clips vidéo fous et des témoignages sur Twitter à propos de leurs dernières parties du jeu. Pour des raisons inconnues, il y avait plusieurs bugs sérieux en même temps, comme le tir ami, la possibilité de voir d’autres joueurs ennemis sur la mini-carte, la modification des structures adverses ou même l’utilisation de Reboot Vans en jouant en solo.

Par exemple, ci-dessous, nous vous laissons un clip vidéo de l’utilisateur de Twitter Peacokc1 ; Vous pouvez y voir comment, tout en jouant, il peut voir le reste des joueurs ennemis et, en éliminant l’un d’eux, le jeu se termine soudainement pour lui malgré le fait qu’il n’a pas été éliminé :

Dans un autre clip vidéo de l’utilisateur Twitter _antre__, nous pouvons voir comment, lorsque les joueurs sautent du bus de combat au début du jeu, ils apparaissent sur la mini-carte en tant qu’alliés, ce qui ne devrait pas être possible :

D’après notre expérience avec le jeu, tout semble avoir quelque chose à voir avec le fait qu’en raison d’un bug, le jeu fait que tous les joueurs sont dans la même équipe, et les matchs se terminent soudainement lorsque des « alliés » sont éliminés. est également activé. Au moment où nous écrivons cette nouvelle, Epic Games ne l’a pas commenté, même s’il est prévu que tout revienne à la normale et reste une anecdote qui aura dérangé de nombreux joueurs sur plusieurs jeux. Nous ne savons rien d’autre, par exemple si le bug est spécifique à une plate-forme particulière ou généralisé à toutes les plates-formes.

Sources: Twitter/Peacokc1, Twitter/_antre__élaboration propre