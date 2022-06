Geralt de Rivia jouera dans un nouveau DLC Lost Ark: le sorceleur va au MMORPG

Lost Ark, le célèbre MMORPG SmileGate et Amazon Game Studios pour PC, recevra un nouveau DLC mettant en vedette Geralt de Rivia, le protagoniste sorceleur de la célèbre saga The Witcher. C’est ainsi qu’IGN le reprend après avoir parlé avec les employés de CD Projekt RED qui travaillent sur ce nouveau projet incroyable. Bien sûr, pour l’instant il n’y a pas de date de sortie précise, bien qu’ils mentionnent qu’il sera disponible l’hiver prochain.

Le sorceleur de The Witcher apparaîtra dans Lost Ark

« Nous travaillons avec SmileGate RPG pour apporter l’expérience Witcher la plus authentique à Lost Ark. Cette collaboration devrait arriver cet hiver », ont-ils assuré auprès de CD Projekt RED. Et c’est que Lost Ark continue de maintenir les chiffres les plus surprenants sur Steam, avec un grand nombre de joueurs entrant quotidiennement. C’est pourquoi les responsables continuent de travailler pour lancer de nouveaux contenus qui maintiennent l’intérêt de la communauté et une réclamation comme Geralt de Rivia semble la plus succulente.

A défaut de connaître plus de détails sur cette nouvelle collaboration, on s’attend à ce que ce nouveau DLC soit suffisamment volumineux pour justifier un crossover aussi célèbre. Pour le moment, nous attendons toujours le patch nouvelle génération pour The Witcher 3 : Wild Hunt, tandis que la troisième saison de la série Netflix attend toujours d’annoncer sa date de sortie ; même s’il faudra encore du temps pour atteindre le petit écran.

Ce n’est pas la première fois que Geralt de Riv fait le saut de The Witcher à d’autres franchises. À tel point que nous avons déjà vu le sorcier dans d’autres collaborations avec des jeux comme SoulCalibur VI -où il est apparu comme un combattant de plus avec d’autres icônes de la saga de combat Bandai Namco-, en plus d’apparaître dans Gwent, le jeu de stratégie et cartes basées sur The Witcher dans le plus pur style Hearthstone.

Source | IGN