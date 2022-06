Paul Rudd parle de Ant-Man Meme et du cul de Thanos dans un clip hilarant de Marvel

Pour beaucoup, les capacités d’Ant-Man dans le MCU sont largement sous-utilisées. A tel point qu’après la fin d’Avengers : Endgame, beaucoup se sont demandé si le super-héros incarné par Paul Rudd aurait pu rapidement en finir avec Thanos d’une manière aussi gore que scatologique. Des mèmes ont même été créés sur la possibilité qu’Ant-Man entre dans les fesses de Mad Titan sous sa forme minuscule et augmente soudainement de taille pour tuer le méchant. Maintenant, Paul Rudd lui-même a mentionné ce mème dans une nouvelle vidéo officielle pleine d’esprit de Marvel dans le cadre du spectacle Avengers: Quantum Encounter de Disneyland Paris.

Paul Rudd plaisante sur le mème de Thanos

Ce mème est devenu tellement viral que même Marvel Studios a envisagé de s’en faire l’écho dans un clip vidéo visible dans la nouvelle attraction Marvel de Disneyland Paris. En témoigne le clip vidéo suivant enregistré à cet endroit et dans lequel on peut voir Paul Rudd lui-même s’exprimer ouvertement sur le sujet aux côtés de la Guêpe, interprétée par Evangeline Lilly, qui interrompt l’acteur au meilleur moment…

Bonjour, je m’appelle Scott Lang, mais vous me connaissez peut-être sous le nom d’Ant-Man… Écoutez, avant de commencer, laissez-moi m’adresser à l’éléphant dans la pièce. Beaucoup de gens se demandent pourquoi je ne me suis pas simplement rétréci, entré et euh … tué Thanos d’une manière vraiment créative. Tout d’abord, c’est dégoûtant. Deuxièmement, c’est beaucoup plus compliqué que cela. Laissez-moi vous expliquer… », moment où la Guêpe prend la parole pour que les choses ne deviennent pas incontrôlables.

Dans l’ensemble, il est assez curieux que Marvel Studios ait utilisé un meme comme Thanos dans un clip officiel spécialement enregistré pour une attraction. Nous verrons Ant-Man and the Wasp le 17 février 2023 dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania avec Kang le Conquérant comme méchant principal (ou l’un d’entre eux).

