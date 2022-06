Maniac Mansion, parmi les jeux gratuits avec Prime Gaming en juillet 2022

Prime Gaming dévoile les jeux qui feront partie de sa rotation gratuite courant juillet 2022. Amazon et Twitch s’associent pour proposer aux abonnés quatre titres qui viendront compléter le reste des promotions tout au long du mois. On vous dit tout ci-dessous :

Rotation de jeu gratuite avec Prime Gaming en juillet 2022

Manoir maniaque

Suzerain

Fell Seal : marque de l’arbitre

Pêche Atlantique Nord

Vous pourrez échanger ces titres à partir du 1er juillet. Parmi les élus se distingue Maniac Mansion, l’aventure de Lucasfilm Games parue en 1987. Le docteur Fred kidnappe Sandy pour commencer sa grande expérience. Comment parviendrez-vous à vous évader ? Désormais, vous pouvez découvrir ou revisiter l’un des classiques du genre sans débourser un seul euro de plus.

Autres promotions Prime Gaming en juillet

Le programme Prime Gaming connaît un mois assez chargé. Jusqu’au 13 juillet prochain, vous aurez à portée de main 25 jeux indépendants à utiliser sans frais supplémentaires. Les élus sont les suivants :

10 secondes Ninja X

8Doors : L’aventure d’Arum dans l’au-delà

Ajouter des aventures

Bang Bang Racing

Nuages ​​& Moutons 2

la mort au carré

Spécial Furie fatale

Giana Sisters: Rêves tordus

devenu viral

TEINTE

Manuel de Samuel

limace de métal 2

MetalUnit

BMX Pro pompé

Casse-tête de l’année — paquet de 10

Pluie Monde

Road Trip—Paquet de 3

Confrontation de samouraï II

Nettoyeur de série

L’oeil du corbeau

Le détective du côté obscur

Le roi des combattants 2000

Le roi des combattants 2002

Le Metronomicon : tuez la piste de danse

Lors du Prime Day, qui se tiendra les 12 et 13 juillet, vous aurez accès à 30 autres jeux gratuits avec votre abonnement. Pour le moment, Amazon a mis en avant six grands noms : GRID Legends, Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed ​​​​Heat, Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast et Star Wars Republic Commando. N’oubliez pas qu’une fois les échanges resteront liés à votre profil pour toujours.

Source: Premier jeu