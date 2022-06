Le remake de XIII aura son propre remake deux ans après sa sortie

Fin 2020, Microids et Playmagic ont sorti un remake de XIII, cette œuvre culte d’Ubisoft qui a été enregistrée dans nos rétines grâce à son ombrage saisissant et à un mode histoire passionnant. Non seulement le remake a échoué, mais il est devenu la deuxième version la moins bien notée de cette année-là. Plein de bugs et de problèmes, d’art édulcoré et de modes coupés, le jeu a pris un départ difficile et a fini par enterrer le personnage. Les deux développeurs se sont excusés pour le résultat et ont promis de le réparer, bien que nous n’ayons pas entendu comment jusqu’à aujourd’hui.

Patch, mode en ligne et version Switch

Microids a annoncé l’embauche d’un nouveau développeur français, Tower Five, qui veillera à ce que nous puissions « profiter du jeu comme prévu ». Le studio aurait préparé une énorme mise à jour pour le remake pendant un an. Tellement génial qu’on pourrait presque en parler comme d’un remake du remake. « Ils ont refait tout le jeu, de la direction artistique à l’intelligence artificielle, en ajoutant plusieurs améliorations techniques », commentent-ils de Microids.

La mise à jour du remake XIII arrivera le 13 septembre 2022 et ils lui font tellement confiance qu’elle sera même accompagnée d’un portage du jeu pour Nintendo Switch. Parmi son contenu, il ressort qu’il récupérera le célèbre multijoueur de l’original, avec cette façon mythique dont la mort devait être chassée (un PNJ très rapide en forme de squelette à capuchon). Il aura un support en ligne pour les jeux de 2 à 13 personnes et sera l’une des nombreuses autres améliorations à ajouter :

« Nous sommes pleinement conscients de ce qui s’est passé et nous en sommes terriblement désolés. Le jeu n’a pas atteint le niveau de qualité attendu et il y a plus d’un an, nous avons pris la décision d’engager Tower Five pour terminer son développement », a déclaré Stéphane Longear, le PDG de Microïdes. « Nous avons travaillé avec eux dans le passé sur des projets comme le remarquable Agatha Christie : The ABC Murders pour Nintendo Switch. Nous voulions qu’ils prennent le temps de réparer le remake de XIII afin que nous puissions offrir une mise à jour gratuite qui rende le meilleur hommage possible à le jeu que nous aimons tous. Touchons du bois et espérons que cette fois ce sera le charme.