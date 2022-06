Grand Tourisme 7 "c’est injouable et désespéré"l’International Simracing Community accuse le jeu

La communauté internationale « Simracing » a publié une vaste déclaration contre Sony, Polyphony Digital et Gran Turismo 7 dans laquelle ils se plaignent de l’état actuel du jeu et plus particulièrement de son mode en ligne. La carte est signée par toutes sortes d’organisations de course privées, d’équipes virtuelles amateurs, semi-professionnelles et professionnelles, de streamers de course GT7, de casters et de milliers de pilotes virtuels qui participent régulièrement à de telles compétitions.

Les échecs de Gran Turismo 7

Il y a des dizaines de noms avec les plaintes suivantes à propos de Gran Turismo 7 :

Il manque le mode Classement.

N’a pas la possibilité de « Enregistrer les paramètres de la pièce ».

Il manque la possibilité que, lorsque l’hôte quitte la salle, un autre membre hérite de ses droits de gestion.

Plantages continus lors de la transition entre les sessions d’entraînement et de carrière qui empêchent les jeux de se lancer.

Captures d’écran d’erreur et expulsion de la salle pour les utilisateurs ayant une vitesse de connexion très élevée.

Décalage sévère, continu et absolument généralisé.

Les pilotes qui participent dans la salle sont « invisibles » pour le reste des concurrents.

Les pilotes qui ne prennent pas le départ de la course et restent « bloqués » sur la grille de départ.

Distances absurdes entre les temps des pilotes lors de l’élaboration des courses.

Impossibilité de partager des jeux précédemment sauvegardés.

Demandes de la communauté pour Gran Turismo 7

A la correction des erreurs précédemment citées, la Communauté Internationale de Simracing ajoute les demandes/recommandations suivantes :

Options pour limiter ou autoriser les véhicules avec des pièces personnalisées à revenir sur la piste.

Possibilité de limiter l’accès à la voie en fonction du train de traction des véhicules.

Possibilité d’afficher les véhicules, le poids, la puissance, les points PR et les aides de chaque conducteur dans la salle.

Possibilité de commander le gril manuellement.

Possibilité de visionner les rediffusions en direct pendant les courses, avec la possibilité de sauvegarder/partager.

Option de vote pour le prochain circuit de chambre.

Possibilité de mentionner les membres de la salle dans le chat textuel.

La communauté internationale « Simracing » finit par définir l’état actuel de Gran Turismo 7 en ligne comme « injouable, désespéré et très frustrant ». Le communiqué vient demander à Sony et Polyphony une réponse et des éclaircissements sur « si ces graves incidents vont être corrigés dans un avenir proche ou non ».

La situation tendue avec le jeu vient de son lancement le 4 mars. Le nouvel opus de la saga Kazunori Yamauchi a une splendide base jouable (pour montrer ses 87 dans MetaCritic et son correspondant 8.7 dans l’analyse Netcost), mais il a été saboté par des détails, des absences et des politiques de contenu qui ont exaspéré la communauté (de même, pour afficher son 2 dans les notes d’utilisateur de Metacritic). Nous verrons si Sony fait une déclaration à ce sujet et empêche le malaise d’aller plus loin maintenant que quelques mois seulement se sont écoulés depuis la sortie de Gran Turismo 7.