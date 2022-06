Ils posent des questions sur F-Zero et Wario Land et Nintendo répond qu’ils ne peuvent pas créer de jeux à partir de toutes les sagas

Plusieurs sagas Nintendo sont restées en jachère pendant des années. Au cours de l’assemblée générale, le président Shuntaro Furukawa a dû répondre à quelques questions formulées par les investisseurs. Il a été interrogé sur la possibilité que des suites ou des remakes de produits quelque peu oubliés tels que F-Zero ou Wario Land soient développés à l’avenir. La réponse est qu’ils ne peuvent pas consacrer d’efforts à tout ce que les fans demandent, bien qu’ils ouvrent la porte à l’espoir et se souviennent que certains titres de ce type étaient déjà en développement lorsque les joueurs ont élevé la voix.

« Il est vraiment difficile de développer de nouveaux titres et remakes, y compris des suites, pour chaque jeu Nintendo que les gens demandent. Mais nous sommes très reconnaissants et apprécions les attentes que les fans ont dans nos jeux « , a répondu Furukawa.

Wario Land : The Shake Dimension est le dernier jeu de la série.

Ce qui se déroule en secret

Shinya Takahashi, un autre des directeurs de la société japonaise, a répondu à la même question et a rappelé que dans le passé, on leur avait demandé des remakes qui étaient déjà en développement, bien qu’en secret. « Nous réfléchissons toujours à la manière de développer de nouveaux jeux vidéo et des remakes pouvant être appréciés par de nombreux joueurs. »

Lors de l’assemblée générale ordinaire de 2019 (la 79e), quelqu’un a demandé si Nintendo envisageait de développer un remake de la saga Famicom Detective Club. « A ce moment, il s’avère que nous prévoyons un remake. C’est un exemple sur lequel nous travaillions déjà » sur ce titre. « Nous ne pouvons pas dire si nous prévoyons de futurs remakes ou un jeu spécifique, mais pendant le développement, nous pensons toujours aux différentes possibilités dont les joueurs peuvent profiter.

Avec Metroid Prime 4 à l’horizon, on a beaucoup parlé du supposé remake de la trilogie ou du premier Metroid Prime. Pour le moment, Nintendo ne l’a pas officiellement annoncé, nous devrons donc attendre pour savoir s’il se matérialise ou non.

Le dernier titre de la saga Wario Land (The Shake Dimension) est sorti sur Wii. C’est l’analyse que nous avons publiée à l’époque. De son côté, F-Zero Climax (GBA) est le jeu le plus récent de cette saga à la vitesse vertigineuse.

Source | VGC