Dragon Ball : une vidéo Mega64 parodie la saga Buu avec les créateurs de Metal Gear, Final Fantasy et plus

La chaîne YouTube Mega64 l’a encore fait. La saga Majin Buu du manga Dragon Ball Z revient dans cette parodie outrancière, dans laquelle ses créateurs font tout, des costumes aux effets spéciaux. L’argument que nous connaissons presque tous suit les grandes lignes du produit original, bien sûr de manière humoristique. Et qui allait le dire, mais certains des créatifs les plus pertinents de l’industrie du jeu vidéo ont collaboré au développement du projet.

Dans Dragon Ball Z, Goku et Vegeta se battent de toutes leurs forces pour vaincre le méchant monstre Buu. Après plusieurs transformations, l’usure de nos héros est évidente, alors Goku décide de demander de l’aide à tous les êtres vivants pour créer une boule d’énergie Genkidama. Les bras levés vers le ciel, cette fois des créatifs aussi importants que Hideo Kojima (Death Stranding, Metal Gear Solid), Hironobu Sakaguchi (Final Fantasy, Terra Battle), Hideki Kamiya (Resident Evil 2, Bayonetta), SWERY (Deadly Premonition) participent. ou Gabe Newell (Half-Life).

Profitez de la vidéo juste en dessous de ces lignes :

Ce n’est pas la première fois qu’ils collaborent

Certaines de ces créations sont déjà apparues dans d’autres vidéos Mega64. Même Ken Kutaragi, le père de PlayStation (hors de l’entreprise après l’échec initial de la PS3), a été vu dans le documentaire parodique sur sa silhouette. Sakaguchi a déclaré que leur malédiction était de travailler sur Final Fantasy pour le reste de leur vie, tandis que Kamiya bloquait les comédiens sur Twitter.

Dragon Ball n’a plus de corde depuis un moment. En plus du nouveau manga anime, le film Dragon Ball Super : Super Hero est déjà sorti au Japon et fera ses débuts en août aux États-Unis. Et en France ? Il n’y a pas encore de date, mais en attendant vous pouvez profiter de cet impressionnant trailer final (plein de spoilers, vous êtes prévenus).

Source | Gamepot, Mega64