La bêta d’Overwatch 2 résout son problème important sur PS5

Overwatch 2 permet aux joueurs sur console et sur PC de se lancer dans sa version bêta privée. Le test, qui a débuté le 28 juin, a révélé un problème majeur dans la version PS5 qui empêchait l’accès aux joueurs européens. Deux jours plus tard, Blizzard publie un patch qui apporte une solution immédiate. Les joueurs eux-mêmes ont été chargés de partager les nouvelles.

Comment puis-je accéder à la bêta d’Overwatch 2 ?

La société a ouvert plusieurs voies ces dernières semaines pour obtenir une invitation. C’est la première fois que le public de PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One a la possibilité d’essayer la suite avant son lancement le 4 octobre. La communauté PC, qui rejoint également cette période, a déjà eu l’occasion de faire de même par le passé. Nintendo Switch est le seul système qui reste pour le moment.

Le moyen gratuit était de vous inscrire sur le site officiel en utilisant votre profil Battle.net. Cela vous permet de faire partie des vagues d’invitations, même si cela ne garantit pas de l’obtenir. En revanche, il existe un moyen plus direct de l’obtenir… moyennant paiement. Pour 39,99 euros, vous pouvez acheter le package Observatoire sur toutes les plateformes, qui comprend les éléments suivants.

Accès garanti à la bêta crossplay Overwatch 2 PvP à partir du 28 juin 2022.

Overwatch : Édition Légendaire.

Overwatch 2 Saison 1 Premium Battle Pass.

Deux skins de héros légendaires d’Overwatch 2 : Space Raider de Soldier 76 et Cassidy.

2 000 pièces de monnaie virtuelle Overwatch 2.

Icône exclusive Overwatch 2 Players lors de l’achat du pack.

Vous pouvez trouver les détails spécifiques via ce lien. N’oubliez pas qu’Overwatch 2 commencera son voyage sur le marché le 4 octobre au format free to play pour PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

