Saint Seiya : Knights of the Zodiac aura une deuxième saison sur Crunchyroll

Si vous n’avez pas aimé Saint Seiya : Les Chevaliers du Zodiaque, voici deux tasses. Crunchyroll a confirmé que l’adaptation controversée de CGI des Chevaliers du Zodiaque aura une deuxième saison et quittera Netflix pour rejoindre la plateforme orange. Sous-titrée Battle for Sanctuary, la série arrivera à la fin de l’été et sera diffusée simultanément sur Crunchyroll (c’est-à-dire en même temps qu’elle sera diffusée au Japon).

Le meilleur arc Saint Seiya

La première saison est sortie sur Netflix en 2019 et couvrait les arcs narratifs de Galaxian Wars, Black Knights et Silver Knights. Cette nouvelle saison, Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary, dit tout avec son nom. Il se concentrera sur l’arc d’anime le plus populaire, Battle for Sanctuary, et d’autres comme The 12 Houses. Son synopsis se lit ainsi :

« Les jeunes guerriers qui protègent la déesse Athéna sont connus sous le nom de Chevaliers du Zodiaque. Parmi eux, un jeune orphelin nommé Seiya est destiné à devenir le Chevalier de Pégase. Maintenant qu’Athéna est née dans le monde et est sous une sombre prophétie En disant qu’il va perdre la guerre entre Poséidon et Hades et plonger l’humanité dans la ruine, Seiya refuse de la protéger à tout prix, mais avant qu’il ne puisse faire quoi que ce soit, une flèche tueuse de dieu frappe le cœur d’Athéna. le sanctuaire et vaincre les légendaires douze chevaliers d’or en seulement douze heures. Réussira-t-il ? Et qu’adviendra-t-il de la sombre prophétie s’il réussit ?

En attendant que Crunchyroll confirme les dates officielles et le déroulement du problème de doublage, la vérité est que l’été est chargé pour la célèbre plateforme de streaming spécialisée dans l’anime. Il y a à peine un mois, il nous a apporté Jujutsu Kaisen 0, plus tard il a confirmé qu’il doublerait Jujutsu Kaisen en espagnol et maintenant il planifie l’atterrissage de Dragon Ball Super : Super Hero en France. Aurons-nous bientôt des nouvelles similaires sur One Piece RED ?