Hp Présente Ses Nouveaux équipements Dédiés Au Gaming

Après plus de deux ans de pandémie, les entreprises technologiques ont adapté leurs produits aux nouvelles circonstances. Netcost a assisté à la présentation des nouveaux appareils de jeu HP, qui adoptent également cette philosophie. Il s’agit principalement des nouveaux ordinateurs portables de la gamme Omen 16 et Victus 15, ainsi que de quelques périphériques d’Hyper X, qui font partie de la famille HP depuis son acquisition il y a environ un an.

« La technologie hybride a tout changé. Nous avons maintenant plus de liberté pour être productifs, créatifs ou jouer de n’importe où », a déclaré Pablo Ugarte, directeur général des systèmes personnels chez HP Iberia. Selon leurs dires, ils ont conçu des solutions pour répondre à ce nouveau modèle hybride, qui ne dépend plus d’un lieu physique précis.

Voici l’Omen 16, un ordinateur portable puissant et efficace

Les jeux vidéo ont connu une croissance exponentielle et de plus en plus de gens les apprécient. L’ordinateur portable Omen 16 améliore à la fois l’alimentation et le refroidissement, tout en incluant à la fois un évent thermique et un caloduc supplémentaires, ce qui vous permet d’augmenter les performances du processeur graphique et du processeur. Par rapport à la génération précédente, la température de la charnière du GPU a été réduite de -3 % ; celui du disque dur SSD, -14%. En revanche, ils sont 5% plus silencieux.

L’ordinateur portable intègre un capteur thermopile IR, qui est combiné avec Omen Dynamic Power pour détecter avec précision la capacité du CPU et du GPU en temps réel. Cela vous permet d’allouer dynamiquement la puissance entre les deux composants matériels. Traduit dans le langage des jeux vidéo, le résultat est un framerate mieux optimisé.

Comme dans d’autres produits HP, le 2022 Omen 16 comprend différentes options : des GPU jusqu’à NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti et des cartes graphiques telles que AMD Ryzen RX 6650M. En ce qui concerne le processeur, les options les plus puissantes sont Intel Core i9-12900H et AMD Ryzen 96900HX. Pour éviter les goulots d’étranglement, rien de mieux qu’une RAM allant jusqu’à 32 Go DDR5 à 4800 Mhz.

L’écran 16 pouces est IPS jusqu’à QHD 165Hz avec un temps de réponse de 3ms et 100% RVB. L’éclairage RVB par touche du clavier est amélioré par Omen Gaming Hub Studio, tandis que la société prévoit de lancer un modèle blanc en céramique.

Victus 15, option moins chère

L’ordinateur portable Victus 15 propose des expériences de jeu accessibles, mais sans sacrifier la puissance. Il vient en plusieurs couleurs différentes; argent nacré, bleu et blanc céramique. De plus, il comprend un clavier rétroéclairé standard. D’après le matériel, nous savons que l’écran de 15 pouces offre des options jusqu’à FHD 144 Hz. Au maximum, ils pourront monter des GPU tels que NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop ou AMD Radeon RX 6500M. Les processeurs sont évolutifs jusqu’à Intel Core i7-12700H10 ou AMD Ryzen 75800H Mobile. La mémoire RAM atteint jusqu’à 16 Go DDR4-3200 Mhz.

Améliorez l’efficacité technique grâce aux évents arrière et au flux d’air à quatre voies, avec deux caloducs qui maintiennent la température idéale pendant que vous jouez.

Les Omen 16 et Victus 15 remaniés sont alimentés par la technologie Omen Gaming Hub, qui tire parti de fonctionnalités telles que le mode Performance, Network Booster et System Vital, ce dernier étant conçu pour rendre les jeux plus fluides. La fonctionnalité Optimizer offre la possibilité de soulager les ressources système et de maximiser la fréquence d’images.

L’Omen 16.1 Gaming peut être acheté à partir de 1 399 euros et sera commercialisé à l’été ; le PC portable Victus 15.6 Gaming sera également disponible cet été à partir de 799 euros.

Pour compléter ces équipes, Hyper X a présenté toute une gamme de périphériques. La nouveauté la plus notable pour les produits 2022 est le casque sans fil Cloud Alpha Wireless, dont la caractéristique la plus notable est la durée impressionnante de sa batterie : environ 300 heures d’autonomie.

Caractéristiques principales des écouteurs sans fil Cloud Alpha

Écouteurs

Transducteur : dynamique, 50 mm avec aimants en néodyme

Facteur de forme : supra-auriculaire, circum-auriculaire, fermé

Réponse en fréquence1 : 5 Hz –21 kHz

Impédance : 62Ω

Sensibilité : 103 dBSPL/mW à 1 kHz

THD : ≤ 2 %

Type de cadre : Aluminium

Coussinets d’oreille : mousse à mémoire de forme et similicuir haut de gamme

Microphone

Élément : microphone à condensateur électret

Motif polaire : bidirectionnel, suppression du bruit

Réponse en fréquence : 50 Hz –7,2 kHz

Sensibilité : -15dBFS/Pa à 1kHz

Connexions et fonctionnalités

Connexion audio USB : Sans fil

Format audio USB : Stéréo

Spécification USB : USB2.0

Taux d’échantillonnage : 48 kHz

Profondeur de bits : 24 bits

Son surround virtuel inclus : DTS Headphone:X

Commandes audio : commandes audio intégrées

Tambours

Type : lithium-polymère rechargeable

Autonomie de la batterie : jusqu’à 300 heures

Temps de charge : 4,5 heures

sans fil

Type : 2,4 Ghz

Portée sans fil : jusqu’à 20 mètres

Physique