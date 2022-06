Spider-Man: The Spiderverse accueille le premier Spider-Man LGBTIQ+, Web-Weaver

Spider-Man continue d’élargir son casting de versions avec l’arrivée d’un nouveau Spider-Man, cette fois en tant que représentation du collectif LGBTIQ+, démontrant ainsi l’engagement de Marvel en faveur de l’inclusion. Il s’agit de Web-Weaver, « un créateur de mode pas aussi affable que Van Dyne qui obtient des pouvoirs d’araignée et nous montre un genre de Spider-Man très différent », explique son créateur, l’écrivain Steve Foxe. Web-Weaver fera partie de l’événement Edge of Spider-Verse de Marvel Comics, un ensemble d’histoires écrites par Mark Bagley, Dan Slott, Alex Segura, Karla Pacheco et Steve Foxe lui-même.

Web-Weaver, le premier Spider-Man LGBTIQ+

De plus, l’écrivain lui-même a partagé sur ses réseaux sociaux : « Ce que j’ai immédiatement réalisé quand j’ai conçu Web-Weaver, c’est qu’il ne peut pas -et ne doit pas-, représenter tous les hommes homosexuels. Aucun personnage ne peut le faire seul. Son identité de femme intrépide est au cœur de qui il est, mais ce n’est pas l’histoire… que vous pourrez découvrir par vous-même en septembre ! »

Le design de Web-Weaver est l’œuvre de Kristafer Anka, créateur de Night-Spider et collaborateur du film Spider-Man: Across the Spider-Verse de Sony Pictures, qui sortira en salles le 2 juin 2023, la suite du film primé Spider -Homme : Un nouvel univers. Kris Anka lui-même a exprimé sa satisfaction face à sa création sur les réseaux sociaux : « Dès le saut, j’ai beaucoup regardé McQueen et Mugler comme Source d’inspiration. J’ai jeté un large filet pour les conceptions originales tout en regardant des araignées nouvelles et uniques. Quelque chose que Steve Foxe a recommandé, qui a finalement été combiné avec ce look.

« La fin du Spider-Verse approche ! L’avant-garde du Spider-Verse vous a amené Spider-Gwen et Peni Parker. Ce dernier tronçon vous présentera certains des personnages les plus importants du futur du Spider-Verse… Mais il coupera également le fil final du Web », lit-on dans le synopsis officiel de la nouvelle bande dessinée Spiderverse. Web-Weaver arrive aux bandes dessinées Edge of Spider-Verse en septembre de cette année.

Source | ScreenRant