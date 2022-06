Returnal à Monkey Island: Ron Gilbert explose sur la critique du style artistique

« Vous avez emporté la joie de partager quoi que ce soit. » Avec ces mots pleins de tristesse, Ron Gilbert faisait référence aux retours très destructeurs des derniers jours autour de Return to Monkey Island. La nouvelle finition visuelle du jeu, différente du reste des aventures de Guybrush et LeChuck, a une fois de plus dévoilé le pot d’essences et fait ressortir le pire chez les gens en ligne. Dans son blog personnel, le créateur s’est fait l’écho de la situation et assure avoir atteint sa limite.

« Je vais fermer les commentaires du blog. Les gens sont plus méchants et j’en ai marre de supprimer les attaques personnelles », a écrit Gilbert. « Return to Monkey Island est un jeu incroyable et tout le monde dans l’équipe en est si fier. Jouez-y ou n’y jouez pas, mais arrêtez de le gâcher pour les autres. Je n’écrirai plus sur le jeu. Vous avez pris la joie de partager quoi que ce soit « .

Quand Yoda a dit que la peur conduisait à la colère, la colère à la haine, la haine à la souffrance et cela au Côté Obscur, le maître Jedi a oublié un autre ingrédient de l’équation : la nostalgie. Aveuglés par elle, les commentaires sur le blog de Gilbert n’hésitent pas à crucifier la rubrique artistique de Return to Mokey Island, dirigée pour la première fois par Rex Crowle. Il est surprenant que le travail du designer derrière LittleBigPlanet, Tearaway ou Knights and Bikes, tous un bijou dans cette section, continue d’être remis en question.

« La force créatrice de Rex est incroyable », a répété Ron Gilbert plus d’une fois dans le passé en guise de défense. « Et à ses côtés se trouve une équipe tout aussi incroyable d’artistes, d’animateurs, de concepteurs sonores, de programmeurs et de testeurs qui mettent leur âme dans le jeu. Un jeu qui sera beau à regarder, à jouer et à écouter. »

Switch exclusif et avec démo

C’est triste que les projecteurs soient braqués sur ce genre de commentaire et non sur le fait que 30 ans plus tard, Ron Gilbert et l’équipe d’origine soient de retour pour compléter l’histoire de Monkey Island. Au cours des dernières heures, nous avons également appris que le jeu sera une exclusivité Nintendo Switch sur consoles et qu’une sorte de démo est déjà disponible sous forme de mini-jeu. Aussi hilarant qu’on pourrait s’y attendre. Return to Monkey Island arrivera en 2022 à une date encore à déterminer.

Source | VGC