Pokémon GO, événement du 6e anniversaire : date, heure, rencontres et raids

Pokémon GO fête ses 6 ans et prévoit de le célébrer avec style. Le jeu Niantic accueillera un événement spécial pour son sixième anniversaire qui mettra l’accent sur la figure de Charizard, le Pokémon numéro 006 du Pokedex. Nous allons passer en revue toute son actualité et toutes les rencontres, rafles et enquêtes de terrain qui sortent de sa main.

Date et heure de l’événement du 6e anniversaire de Pokémon GO, c’est quand ?

Pokémon GO fêtera son anniversaire à partir du mercredi 6 juillet 2022 à 10h00 (heure locale française). Les célébrations de cet événement du 6e anniversaire se poursuivront jusqu’au mardi 12 juillet 2022 à 20h00 (encore une fois, heure locale de la péninsule).

pokémon fait ses débuts

Les Pokémon suivants feront leur grande entrée dans Pokémon GO en profitant de l’événement (ce sera la première fois que les Salamèches avec des chapeaux de fête évoluent) :

Pikachu en costume de gâteau

Dracaufeu avec chapeau de fête

Charmeleon avec chapeau de fête

rencontres sauvages

Ces Pokémon apparaîtront plus fréquemment pendant l’événement :

Bulbizarre

Salamèche avec chapeau de fête

Carapuce

Pikachu en costume de gâteau

macho

Lédyba

ralts

funéraire

À venir

Chespin

Fenekin

froakie

Bunnelby

Litléo

Pikipek

cabinet

claqueur

heliptile

raids

À leur tour, ce seront les Pokémon qui nous attendent dans les raids :

Pikachu en costume de tarte (One Star Raids)

Dratini (raids une étoile)

Venusaur (raids trois étoiles)

Dracaufeu avec chapeau de fête (raids trois étoiles)

Blastoise (raids trois étoiles)

Tyranitar (raids trois étoiles)

Metagross (raids trois étoiles)

Zapdos (raids cinq étoiles)

Mega-Charizard X (méga raids)

Méga-Charizard Y (méga raids)

Enquêtes et rencontres sur le terrain

Et enfin, la liste des Pokémon que vous pouvez trouver après avoir terminé les tâches de recherche sur le terrain :

Bulbizarre

Salamèche

Carapuce

Chikorita

Cyndaquil

todile

Treecko

Torchique

boueux

Tourtwig

chimchar

Tiplouf

Sniff

Tepig

Oshawot

Chespin

Fenekin

froakie

rameur

allumé

Popplio

De plus, pendant la durée de cet événement du 6e anniversaire, des objets spéciaux pour les avatars seront disponibles dans la boutique Pokémon GO, qui restera disponible après la fin de la date fixée. En achetant dans le store, en ouvrant des cadeaux ou en tournant des Poképaradas, nous pouvons également obtenir différents autocollants thématiques.

Cet événement s’ajoute au Pokémon GO Battle Weekend et les deux ne sont que quelques-uns des nombreux qui nous attendent en juillet. Voici l’agenda Pokémon GO du mois de juillet.