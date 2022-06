Pokémon GO, Battle Weekend avec Dark Latios : dates des événements et bonus

Cherchez-vous des ennuis? Alors écoutez notre devise. Pour protéger le monde de la dévastation. Unir tous les peuples en une seule nation. Dénoncer les ennemis de la vérité et de l’amour. Pour étendre notre pouvoir au-delà de l’espace extra-atmosphérique. John. Latios sombres. La Team GO Rocket décolle à la vitesse de la lumière ! Abandonnez-vous maintenant ou préparez-vous pour un nouvel événement Niantic en jeu ! Miaou, bien dit !

Pokémon GO : Battle Weekend, c’est quand et quels bonus l’événement a-t-il ?

Le Fight Weekend débutera le samedi 9 juillet 2022 à 0h00 (minuit) et se poursuivra jusqu’au dimanche 10 juillet à 23h59 (heure locale française).

Pendant ces deux jours, nous aurons les bonus suivants :

Les ballons de la Team GO Rocket seront lâchés toutes les trois heures.

Nous recevrons x4 Stardust en récompense dans la GO Fighting League.

Nous aurons à notre disposition 20 séries de la GO Fighting League chaque jour.

Shadow Pokémon oubliera Frustration si nous utilisons un Charged Attack MT.

Sauver les sombres Latios

Giovanni sera l’un des protagonistes de l’événement et il ne plaisantera pas avec les petites filles. Après avoir appris que nous avons sauvé Dark Latias, le patron de la Team GO Rocket a tourné toute son attention vers Latios.

Pour le sauver, nous devrons mener une nouvelle enquête spéciale dédiée à Giovanni qui sera disponible jusqu’au 1er septembre 2022 et qui nous récompensera également avec un super radar Rocket si nous le terminons.

Nouveau Pokémon Ombre

En plus de Giovanni, d’autres recrues de la Team GO Rocket (y compris leurs chefs, Arlo, Cliff et Sierra), ont attrapé et assombri de nouveaux Pokémon. Nous devrons les vaincre avec l’aide de Spark, Blanche et Candela pour sauver le Pokémon noir et le récupérer. Ils sont les suivants:

géodude

Shinx

ronce

(Plus de Pokémon sombres secrets)

Ce week-end de combat coïncidera avec l’événement du 6e anniversaire de Pokémon GO, qui est centré sur le Pokémon numéro 6 dans le Pokedex (Charizard) et regorge de rencontres, de raids et de recherches sur le terrain. Mais les deux ne sont que deux des nombreuses nouveautés qui nous attendent ce mois-ci. Attention à l’agenda Pokémon GO du mois de juillet.