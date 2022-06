The Tavern : le style visuel de la nouvelle Monkey Island, le futur du remake de Final Fantasy VII et plus encore

La Netcost Tavern s’est réunie un mercredi de plus sur la chaîne YouTube du magazine pour faire le point sur l’actualité de ces dernières semaines. Lors du direct avec Albert, Motenai et Salva, cela a commencé par une discussion sur le cinéma avec Top Gun : Maverick comme protagoniste, pour finir par déboucher sur quelques séries et, ensuite, oui, entrer pleinement dans la situation actuelle du jeu vidéo avec le Nintendo Direct comme premier cours solide.

Mais le débat s’est vraiment enflammé lorsque Final Fantasy VII Rebirth a été mis sur la table, la deuxième partie du remake et tout ce que indique ce que nous avons vu dans la bande-annonce, ce que le concept Reunion peut signifier dans la nouvelle révision de Crisis Core et nos réflexions sur le rôle de Sephirot, Aeris et la présence de Zack dans le remake.

De plus, nous passons également en revue d’autres problèmes actuels tels que le style visuel vu dans Return to Monkey Island, Nier Automata sur Switch ou les microtransactions de Diablo Immortal qui deviennent de plus en plus agressives et surprenantes.

Tout cela et plus encore dans la taverne Netcost, que vous pouvez retrouver en direct sur notre chaîne YouTube (abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications).