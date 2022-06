Star Wars Obi-Wan Kenobi, à quoi ressemblait Reva dans les scripts originaux ?

Star Wars : Obi-Wan Kenobi n’a pas commencé comme une série limitée, mais comme un film. Au cours de cette période, le scénariste Stuart Beattie a créé le personnage de Reva, la troisième sœur. Cependant, l’Inquisiteur dans ces scripts était quelque peu différent de la version qui est finalement arrivée à l’écran. En plus d’apprendre l’identité de Vader, son destin dans la série est différent de ce qui avait été initialement décrit.

« et, sauf que la seule petite différence est qu’elle ne savait pas que Dark Vador était Anakin », a-t-il déclaré dans une interview à The Direct lorsqu’on lui a demandé si le personnage était présent dans les premiers scripts. Beattie pensait qu’elle ne pouvait pas connaître son identité. « Tout ce qu’il a vu, c’est Anakin en tant qu’Anakin parce qu’il n’avait pas encore changé de costume, n’est-ce pas ? Il a tué ses amis, l’a marquée et a failli la tuer. Il la croyait morte, en gros. »

Dans son esprit, « le Conseil Jedi était le plus grand méchant de la galaxie. » Reva croyait fermement qu’elle avait été dupée et que les Jedi avaient l’intention de prendre le pouvoir, mais sa prétendue tentative de coup d’État a été annulée par les clones. C’est pourquoi elle pense qu’elle est chassant les Jedi, parce qu’elle est convaincue que les Jedi étaient les pires. »

Reva, la Troisième Sœur, dans le dernier épisode de Star Wars : Obi-Wan Kenobi.

Kenobi lui a dit la vérité

L’histoire originale envisageait que c’était Obi-Wan Kenobi qui lui avait révélé que Dark Vador était en fait Anakin Skywalker. Découvrir ce secret aurait changé sa perspective : « Oh mon dieu, je me suis trompée tout ce temps. » De cette façon, dans les scripts précédents, il s’est sacrifié pour sauver Kenobi lui-même de la mort. Puis « Vador la tue » et elle savait que cela allait arriver. « Cela a terminé son arc. »

Selon Beattie, il voulait que son histoire se termine à ce moment-là. « Je voulais que Reva joue son rôle dans l’histoire de Kenobi et Vador. » Dans ce scénario, la troisième sœur a réussi à mettre fin à l’obsession de Vader pour Obi-Wan. « En plus, il a fait tellement de choses terribles que j’ai pensé qu’il devait mourir. Vous pouvez vous racheter dans une certaine mesure.

Star Wars : Obi-Wan Kenobi allait être une trilogie de films, mais l’échec de Solo a provoqué un changement de plans chez Lucasfilm. Lire la critique de la série ici.

Source | Le Direct