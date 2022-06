God of War Ragnarök n’a pas annoncé sa date de sortie, mais le studio demande de la patience

Les fans de Kratos s’impatientent. Le God of War reviendra sur PS4 et PS5 dans God of War Ragnarök, la suite du jeu vidéo sorti en 2018. Entre rumeurs de retard, déjà démenties par Sony Santa Monica, l’annonce de la date était attendue très prochainement. Cependant, jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit. Sans état des lieux en vue, le directeur créatif du studio Cory Barlog a demandé aux fans un peu plus de patience.

« Cher tous, si cela ne tenait qu’à moi, j’aurais déjà partagé toutes les informations que je connais », a-t-il écrit sur son compte Twitter personnel. « Mais ce n’est pas à moi de décider, alors soyez patient. Je promets que nous partagerons les choses dès que possible. Nous créons des jeux pour vous et nous pouvons les créer grâce à vous. »

Le jeu sortira en 2022, selon l’étude

On a beaucoup parlé de la possibilité que God of War : Ragnarök finisse par être reporté à 2023, tout comme d’autres titres très attendus comme la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild ou Starfield. Cependant, de Sony Santa Monica, ils ont nié avec insistance toutes les informations suggérant cette option. Cory Barlog lui-même l’a laissé tomber sur Twitter et le directeur de l’animation, Bruno Velázquez, l’a verbalisé avec force : « Ragnarök sort cette année ». Bien sûr, il peut toujours y avoir un changement de plans, mais les sources officielles sont convaincues que 2022 est l’année.

God of War : Ragnarök sortira sur PS4 et PS5. Ce sera le dernier set de la mythologie nordique, donc toutes ces intrigues se clôtureront de manière prévisible dans ce titre. Y aura-t-il plus de Kratos dans le futur ? Où se dérouleront leurs nouvelles aventures ? Pour le moment tout est secret. Nous devrons attendre pour voir ce que nous réserve ce nouveau chapitre tant attendu, mettant en vedette la divinité grecque.

Source | Cory Barlog (Twitter)