Quand sort Stranger Things Saison 4 Volume 2 et quelle est la durée des derniers épisodes

Les épisodes de la saison 4 de Stranger Things n’ont pas été diffusés en même temps sur Neftlix. La plateforme a décidé de diviser la saison en deux tomes différents : le premier, qui compte au total sept épisodes, est disponible depuis le 27 mai. Le second sera diffusé vendredi prochain, le 1er juillet, et comportera deux épisodes supplémentaires. Cela indique que Stranger Things 4 compte neuf épisodes au total, un de plus que la saison précédente. La question est, combien de temps dureront-ils ?

Durée des deux derniers épisodes de Stranger Things 4

Les deux chapitres restants qui restent ne sont pas n’importe quels deux épisodes. Suivant la tendance de cette saison, les deux dépasseront largement la durée de l’heure. De plus, la finale de la saison imitera un long film et durera plus de deux heures. Voici les informations exactes :

Épisode 8 | 1h25 : Pape

Épisode 9 | 2h30 : Le Piggyback

Dans la saison 4 de Stranger Things, le groupe principal est entièrement réintroduit dans une aventure aux accents sombres. Il y a des années, la paisible ville américaine de Hawkins a cessé d’être un lieu de loisirs. Après les événements racontés dans les saisons précédentes, certains jeunes meurent dans des circonstances étranges. La vérité est que Vecna, le grand méchant de la série jusqu’à présent, a fait ses victimes et ne semble pas vouloir s’arrêter.

Joseph Quinn, qui joue Eddie, prévoit que la fin de Stranger Things 4 sera un massacre complet : « Tout ce que je peux dire, c’est qu’il y a une scène de guitare et que l’ampleur et l’ambition de la fin sont incroyables. Toutes les graines qui ont été plantées portent des fruits et c’est un carnage. Finir par un épisode qui ressemble à un long métrage est audacieux.

Quoi qu’il en soit, quelqu’un doit survivre, car la série se terminera à la cinquième saison. Les responsables du succès de la fiction Netflix ont révélé qu’il y aura un saut dans le temps.