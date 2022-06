Pokémon GO se renforce en juillet : tous les événements et raids Pokémon

Pokémon GO a présenté toutes les nouveautés qu’il présentera aux joueurs tout au long du mois de juillet 2022. Au-delà du Pokémon GO Fest à Berlin Seattle, la société célébrera d’autres événements qui coïncideront avec l’anniversaire du jeu. On vous dit tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer.

Tous les événements Pokémon GO en juillet

Le mois débutera avec l’événement Pokémon GO Anniversary. Entre le 6 et le 12 juillet, vous fêterez les six ans de sa disponibilité sur les appareils mobiles iOS et Android. Quelques semaines plus tard, du 27 juillet au 2 août, aura lieu une campagne dont le thème n’a pas encore été dévoilé. Vous pouvez vous attendre à de nombreux bonus de capture et bien plus encore.

Cette fois, la journée communautaire est fixée au 17. Starly, le Pokémon Starling, apparaîtra à l’état sauvage dans tous les coins du jeu. Lorsque vous faites évoluer un Staravia, l’évolution de Starly, vous obtiendrez un Staraptor qui apprendra Tornado, une attaque rapide de 16 dégâts dans les combats d’entraîneurs et 25 dégâts dans les gymnases et les raids. Comme d’habitude, il donne aussi lieu à une enquête de terrain pour 0,99 euros. Entre 11h00 et 19h00, heure locale, vous aurez accès aux avantages suivants :

Triple points par prise.

Double chance de recevoir Candy ++ de Starly en attrapant un Starly.

Double Candy pour attraper des Pokémon.

Les modules de leurre activés pendant l’événement dureront trois heures.

L’encens activé pendant l’événement durera trois heures.

Surprise lors de la prise d’un instantané.

Échange spécial supplémentaire pendant l’événement et jusqu’à cinq heures après sa fin.

50% de réduction de Stardust sur les transactions effectuées pendant l’événement et jusqu’à cinq heures après.

Raid Pokémon et événements spéciaux en juillet

raids 5 étoiles

Artikodin – Du 1er au 7 juillet

Zapdos – 7-14 juillet

Sulfura – Du 22 au 31 juillet

Dialga – Du 22 au 31 juillet

méga raids

Méga Charizard X – 1er au 7 juillet

Méga Charizard Y – 14-22 juillet

Méga-Pidgeot – 22-31 juillet

Méga-Gengar – 22-31 juillet

Heure du raid (18h00 à 19h00 heure locale)

Articunus – 6 juillet

Zapdos – 13 juillet

Sulfura – 20 juillet

Dialga – 27 juillet

Heures Pokémon en vedette (tous les mardis de 18h00 à 19h00 heure locale)

Lédiba – 5 juillet

Machop – 12 juillet

Staryu – 19 juillet

Méditez – 26 juillet

Rencontres révolutionnaires de la recherche de juillet

Lickitung – Du 1er juillet à 22h00 CEST au 1er août à 22h00 CEST

