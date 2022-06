La nouvelle étape de 007 est encore loin : « Il reste au moins deux ans pour commencer le tournage »

Les adieux de Daniel Craig en tant que James Bond dans No Time To Die ont laissé un espace vide en attendant qu’un autre interprète prenne le relais. Cependant, la transition vers le nouveau 007 est assez loin. Barbara Broccoli, productrice de la franchise, assure au portail Deadline qu’il reste encore « au moins deux ans pour commencer le tournage ».

La nouvelle étape de 007

Ces temps sont marqués par la recherche d’un nouveau visage. Broccoli explique que le casting n’a pas encore commencé « parce que c’est une réinvention de Bond ». Nous ne trouverons pas une nouvelle étape de continuité ; Ses dirigeants veulent faire passer l’espion le plus célèbre du grand écran à un autre niveau.

« Personne n’est en lice. On travaille sur où aller avec lui, on en parle. Il n’y a pas de script et nous n’allons pas en faire un tant que nous n’aurons pas décidé comment nous allons aborder le prochain film parce que c’est vraiment une réinvention de Bong », révèle Broccoli. « Nous réinventons qui il est et cela prend du temps. Je dirais qu’il faut au moins deux ans pour commencer à tourner. »

Bien que Broccoli partage maintenant qu’il n’y a rien de tangible à l’horizon, ces derniers mois, il a ciblé un nom spécifique. Le populaire Idris Elba « a fait partie de la conversation » sur ce qui va arriver dans la saga, a-t-il déclaré en janvier. Chez Netcost, nous avons créé notre propre pool pour savoir qui pourrait succéder à Craig. Nous avons mis quelques grands noms, comme Christian Bale et Tom Hardy. Faites leur connaissance sur ce lien.

Rappelons que la scène de Craig s’étendait sur cinq épisodes entre 2006 et 2021. Casino Royale (2006) était sa grande première, qui serait suivie de Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) et No Time to Die (2021). ). Cependant, son temps en tant qu’agent 007 a pris fin.

Source : Délais