Game of Thrones : le spin-off de la suite de Jon Snow dit au revoir à Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

Le Hollywood Reporter a révélé que HBO prépare un spin-off de Game of Thrones avec Kit Harrington de retour dans le rôle de Jon Snow. Peu de temps après, George RR Martin lui-même, auteur de A Song of Ice and Fire, a confirmé que l’information était vraie. Certains se sont demandé si Emilia Clarke et son personnage, Daenerys Targaryen, seront vus dans la série. Même s’il ne faut jamais dire jamais, tout semble indiquer que l’actrice n’est pas à la hauteur.

Sur la possibilité de revenir sur ce spin-off ou tout autre, Emilia Clarke a été assez claire. Dans une interview accordée à la BBC, l’interprète a carrément répondu que « non », qu’elle n’envisageait pas de redevenir Daenerys Targaryen. Dès lors, si le projet se concrétise, Jon Snow vivra ses aventures loin de cette histoire.

Emilia Clarke dans le rôle de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones.

Le spin-off de Jon Snow aura-t-il lieu ?

George RR Martin a parlé du spin-off de Jon Snow. Les responsables de la série ont tracé les grandes lignes et rédigé des ébauches de scripts, mais pour le moment ils n’ont pas encore reçu le feu vert de HBO pour passer aux étapes suivantes. Celui qui a fait un pas en avant est Kit Harrington lui-même, qui était celui qui a présenté le projet. Je veux dire, l’idée était la sienne.

Le premier spin-off de Game of Thrones à sortir a beaucoup à voir avec les dragons et la famille Targaryen, les ancêtres de la reine Daenerys. Basé sur Fire and Blood, House of the Dragon sera diffusé sur HBO Max le 22 août. Ici, vous pouvez lire tout ce que nous savons sur la série jusqu’à présent.

D’autres séries d’action réelle de la saga sont actuellement dans la salle des machines, mais aucune d’entre elles n’est encore en cours de tournage.

