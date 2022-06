House of the Dragon et HBO présentent Game of Thrones Tamagotchi

Dans un nouveau spectacle d’ingéniosité marketing (le marketing… ce bienfait du XXIe siècle), HBO a présenté en avant-première ce qui allait devenir le tamagotchi Officiel de Game of Thrones. La plateforme de streaming prépare une application de réalité augmentée (AR) qui nous permettra bientôt d’élever notre propre dragon sur n’importe quel appareil iOS ou Android (qu’il soit mobile ou tablette). Nom de code DracARys, nous pouvons penser à quelques meilleures façons de promouvoir House of the Dragon, la nouvelle série basée sur les livres de George RR Martin.

House of the Dragon, la préquelle de Game of Thrones

Inspiré du roman Fire and Blood de George RR Martin, House of the Dragon se déroule des milliers d’années avant l’histoire de Jon Snow et compagnie. Nous y saurons comment s’est déroulée la montée au pouvoir de la dynastie Targaryen. Depuis qu’ils se sont installés à Dragonstone jusqu’à ce qu’ils aient conquis Westeros, en via la fondation du trône de fer et la soi-disant danse des dragons, la guerre civile entre les héritiers Targaryen qui a presque mis fin à leur lignée.

Cría a tu propio dragón virtual #DracARys Eclosión muy pronto en dispositivos iOS y Android. pic.twitter.com/9pxEAVUyQY — HBO Max España (@HBOMaxES) June 29, 2022

L’idée de l’application pour élever des dragons n’est pas mauvaise étant donné que La Casa del Dragón se déroule à un moment où ils ne sont pas en danger d’extinction. La liste d’entre eux qui apparaissent dans le livre n’est pas exactement courte. Meleys, Sunfyre, Vhagar, Tessarion, Caníbal… de toutes les couleurs et tailles et pour tous les goûts. Dans les premières bandes-annonces de la série, nous en avons déjà vu, comme Syrax, une femelle aux écailles jaunes qui est le dragon personnel de Rhaenyra Targaryen, ou Caraxes, l’Amphibiteur de sang, un dragon rouge redoutable et expérimenté qui combat aux côtés de Daemon Targaryens. Ne vous inquiétez pas, vous ne manquerez pas Drogo, Rhaegal et Viserion.

House of the Dragon sera diffusée sur HBO MAX le 22 août, il faut donc s’attendre à ce que DracARys arrive plus tôt. La série comptera 10 chapitres d’une durée d’une heure, une deuxième saison a été confirmée et ce n’est pas la seule chose en route concernant Game of Thrones. George RR Martin lui-même a révélé cette semaine une suite sur Jon Snow (Kit Harington) et ce qui s’est passé lorsqu’il est allé de l’autre côté du mur. Vive les Sept Royaumes.