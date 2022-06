Ghostbusters de retour à New York : premiers détails et date de sortie de Ghostbusters 4

Ghostbusters 4 (titre provisoire) a déjà une date de sortie en salles. C’est ce que rapporte The Hollywood Reporter, confirmant que le quatrième volet de la saga est prévu pour le 20 décembre 2023. De plus, les premiers détails d’un complot qui se poursuivra après les événements de Ghostbusters : Beyond ont été dévoilés, réaffirmant qui avoir lieu à New York.

Jason Reitman revient en tant que réalisateur

Ainsi, et selon les dernières informations sur Ghostbusters 4, la production du film débutera prochainement avec le réalisateur Jason Reitman à nouveau derrière les caméras, comme on le sait, fils d’Ivan Reitman, réalisateur du film original et de sa suite. À tel point que Jason Reitman et Gil Kenan ont déjà terminé un premier scénario qui reçoit le titre de Firehouse, un nom en hommage à la caserne de pompiers utilisée par les premiers Ghostbusters à Manhattan.

«Nous avions l’histoire avant de terminer Ghostbusters: Beyond. Et nous l’élaborons très soigneusement pour construire une suite valable de Beyond. En fait, la dernière fois que nous avons vu Ecto-1, il retournait à Manhattan, la maison des Ghostbusters. C’est là que commence notre nouvelle histoire. Le nom de code sera Firehouse », a récemment commenté Gil Kenan lui-même.

Il est prévu de répéter le casting original de Ghostbusters: Beyond avec des noms comme Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace ou Paul Rudd, bien que pour le moment on ne sache pas s’ils répéteront des acteurs originaux comme Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts ou encore Sigourney Weaver, vues dans Beyond comme des caméos et qui apparaissaient déjà plus ou moins dans le récent volet de la saga.

Ghostbusters 4 (toujours sans titre) sortira en salles le 20 décembre 2023.

Source | The Hollywood Reporter