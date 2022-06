Chris Hemsworth continuera-t-il en tant que Thor après Thor Love and Thunder ? l’acteur répond

Après les événements d’Avengers : Endgame, le seul des Avengers originaux qui continue à donner la guerre est Thor, attendant de voir ce qu’il advient de Hulk dans la série She-Hulk et où se dirige Hawkeye après la fin de sa série. Quoi qu’il en soit, Chris Hemsworth est sur le point de sortir son quatrième film en tant que protagoniste avec Thor: Love and Thunder après plus d’une décennie à jouer le Dieu du tonnerre. Mais l’acteur continuera-t-il à incarner Thor après son nouveau film ? L’acteur répond.

L’avenir de Thor dans les airs

C’est ainsi qu’il l’a expliqué dans une récente interview avec Extra TV lors de la première du film : « Chaque fois que je joue Thor, je me demande : ‘Est-ce que ce sera la dernière fois qu’ils me laisseront le faire ?’ Alors je ne sais pas. Je reviendrai autant de fois que possible jusqu’à ce que quelqu’un me vire de la scène. J’aime. Ma carrière est basée sur ce personnage, revenir encore et encore et travailler avec différents réalisateurs et différents acteurs a été une joie absolue », a déclaré Hemsworth.

« Nous verrons, nous verrons ce que veulent les fans. Je suis prêt à tout, à passer un bon moment et c’est exactement ce qu’a été cette expérience avec Marvel « , conclut l’acteur, admettant qu’il ne sait pas pour le moment s’il renouvellera avec Marvel Studios pour apparaître dans plus de films. , quelque chose qui devrait nous donner un indice sur ce qui peut (ou non) arriver à Thor dans Thor : Love and Thunder.

Rappelons-nous qu’il y a quelques mois, Kevin Feige, directeur des studios Marvel, faisait une déclaration similaire : « Il y a beaucoup, beaucoup d’autres histoires de Thor dans les comics dont on parle beaucoup. Et alors que nous regardons Chris Hemsworth grandir et évoluer avec tout ce talent d’acteur, j’aimerais voir comment ce personnage très complexe continue d’évoluer. »

Thor: Love and Thunder ouvre en salles le 8 juillet 2022.

Source | ExtraTV